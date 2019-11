Bezradná Greta prosila na sociálnej sieti o pomoc: Že ju vysmeje tento muž, určite nečakala

Španielsky expremiér José María Aznar kritizoval švédsku ekologickú aktivistku Gretu Thunbergovú za to, že podľa neho dáva svetu rady namiesto toho, aby bola v škole. Informoval o tom v utorok denník El Espaňol.

Aznar tiež označil za "show" Gretino odmietanie leteckej dopravy. Šestnásťročná Thunbergová minulý týždeň požiadala o pomoc, aby sa dostala späť z USA do Európy na konferenciu OSN o klimatických zmenách (COP25), a to nie letecky. Konferencia sa koná budúci mesiac v Madride, kam bola preložená z Čile kvôli tamojším protivládnym demonštráciám.

"Vo všetkej úcte k jej dobrým zámerom, neverím, že toto dievča je z tých, čo môžu hovoriť svetu s vážnosťou, ako zlepšiť životy ľudí," vyhlásil Aznar v pondelok na univerzite v meste Pozuelo de Alarcón neďaleko Madridu. "Tá dievčina by mala byť v škole," dodal španielsky premiér z rokov 1996 až 2004. Správy okolo Gretinho presunu cez Atlantik označil Aznar za "show". "Môžeme ju priviezť, a keď sa jej nepáči lietadlo, pretože kontaminuje životné prostredie, môžeme najať loď," uviedol pravicový expremiér, ktorý tak podľa španielskych médií kritizoval terajšiu španielsku vládu.

Španielska ministerka pre životné prostredie Teresa Ribera totiž v piatok na twitteri švédskej aktivistke ponúkla pomoc s cestou do Európy. "Milá Greta, bolo by skvelé mať Ťa v Madride," napísala Ribera. Thunbergovú pochválila za jej aktivity i za "otváranie myslí" ľudí. Ministerka reagovala na žiadosť švédskej študentky, ktorá vlani v lete stála pri zrode ekologického hnutia študentov Fridays for Future (Piatky za budúcnosť). Thunbergová na twitteri napísala, že bude "potrebovať pomoc", pretože sa konferencia COP25 presunula z čílskej metropoly.

"Ukázalo sa, že som cestovala cez polku sveta, ale zlým smerom," napísala Thunbergová minulý týždeň po tom, čo sa čilská vláda zriekla organizovania konferencie kvôli masovým demonštráciám za sociálne reformy. Klimatická konferencia v Madride sa uskutoční od 2. do 13. decembra. Odpoveď španielskej ministerky bola jednou z mála serióznych ponúk. Niektorí používatelia sociálnej siete si zo švédskej aktivistky robili srandu, keď na web umiestňovali fotky rôznych vodných bicyklov či animácie s dievčaťom letiacim na metle či ľudí chodiacich po hladine. Niektorí ju vyzvali, nech oceán prepláva, alebo nech sa na akcii v Madride zúčastní prostredníctvom videokonferencie.

Thunbergová preplávala Atlantický oceán v auguste na závodnej jachte, trvalo jej to dva týždne. V USA a Kanade sa zúčastnila na množstve ekologických demonštrácií a v septembri vystúpila v New Yorku na klimatickom summite OSN. Kritiku si vtedy vyslúžila od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého svojimi radikálnymi postojmi rozdeľuje spoločnosť. Sarkastický komentár k jej emotívnemu vystúpeniu na klimatickom summite napísal na twitter americký prezident Donald Trump.