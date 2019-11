Nový návrh zákona o interrupciách v parlamente: Tlkot srdca bábätiek rozhádal lekárov aj politikov

Už mesiace sa na Slovensku rieši niekoľko návrhov na sprísnenie interrupcií. Zatiaľ čo doteraz ani jeden parlamentom neprešiel, najväčšiu šancu na definitívne odklepnutie má ten z dielne SNS.

Ten už poslanci pretlačili cez prvé čítanie, no rozhodujúce bude až to druhé. V zákone pritom je aj veta, vďaka ktorej by lekári boli povinní zabezpečiť, aby žena mohla počas sonografického vyšetrenia vidieť obraz embrya a ak to bude technicky možné, tak počuť tlkot jeho srdca. Prednosta gynekologickej kliniky v Ružinove však tvrdí, že práve počúvanie srdca v prvom trimestri môže poškodiť plod samotného dieťaťa. Zákon by mal platiť od marca budúceho roka. Jeho znenie však vyvolalo veľké vášne. Kresťanská Aliancia za rodinu pod vedením Antona Chromíka dokonca spustila petíciu za odvolanie Záhumenského pre jeho odborný názor na vykonávanie počúvania srdca nenarodených bábätok. Podľa neho totiž môže ohroziť plod a namiesto psychologického efektu, ktorým má byť ľahšia zmena rozhodnutia žien ísť na potrat, sa tak podľa gynekológa skôr zvyšuje riziko poškodenia plodu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Doppler, ktorý počúva tlkot srdca, oteplí zárodok až o šesť stupňov, čo môže vážne ohroziť mozog, srdce alebo oko dieťaťa,“ povedal Záhumenský s tým, že sa môže potom stať, že matka si dieťa nakoniec nechá a v piatom mesiaci zistí, že má vážne poškodený plod. Chromíkovi prekáža, že gynekológ nepovedal, že sa taký postup „môže používať opatrne, s mierou a bezpečne“. Gynekológ Záhumenský argumentuje, že to nie je jeho názor, ale stanovisko svetových odborných autorít. „Podľa medzinárodnej ultrazvukovej spoločnosti ISUOG do 10 týždňa sa toto vyšetrenie nemá používať v zárodočných tkanivách, pretože ten zárodok v tom čase málo komunikuje s matkou a to teplo sa hromadí v tom zárodku a môže byť pre neho nebezpečné,“ dodal.

On sám je pritom proti umelým ukončovaniam tehotenstva, pretože majú „svoje vysoko negatívne zdravotné, sociálne aj demografické dopady“. „Musíme aktívne pristupovať hlavne k prevencii neplánovaných a neželaných tehotností formou adekvátnej sexuálnej výchovy a dostupnej kontracepcie. V prípade neželaného otehotnenia by mal štát vytvoriť podmienky pre dôstojný život rodín v akejkoľvek forme bez diskriminácie,“ uzavrel Záhumenský.

Zákon spôsobil búrku aj na politickej scéne. SNS si však za ním stojí. „Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezo sporov je,“ píšu predkladateľky v zákone. Liberáli v SaS sa však do návrhu tvrdo obuli. „SNS prišla tesne pred voľbami veľmi lacno a hlúpo s návrhom zákona, ktorý má sprísniť potraty. My v SaS sme za ponechanie existujúcej regulácie, napriek tomu, že potraty nepovažujeme za dobré riešenie.“ Konanie Aliancie za rodinu podľa Sulíka pripomína naháňanie bosoriek, keď človek, ktorý prišiel s argumentami, bol upálený.

Dopplerovské vyšetrenie vám neurobia všade

Jozef Španka, gynekológ a pôrodník

Robiť Dopplerovské vyšetrenie srdca plodu v prvom trimestri nie je bezpečné, overiť vitalitu plodu možno aj sonografickým vyšetrením, ktoré je pre plod takmer neškodné. Mrzí ma, že vznikla petícia za odvolanie prednostu Záhumenského z dielne laikov na čisto odbornú diskusiu. Ja ženám, ktoré sa rozhodnú pre prerušenie tehotenstva, mám snahu ukázať sonografické vyšetrenie, ale väčšina z nich to ani nechce vidieť. Aj keby tento zlý zákon na základe ktorého by sa malo robiť Dopplerovské vyšetrenie schválili, zďaleka nie každý gynekológo ma sono s farebným Dopplerom, aby to mohol robiť. To sú prístroje, ktoré môžu stáť aj 50 tisíc eur, takže by tie ženy, ktoré sú už aj tak v psychickom strese, museli zvládať ešte zložitú logistiku.

Potrebujeme identifikovať srdiečko

Milan Urbáni, gynekológ

Opatrný treba byť v každom prípade, ale nie je dokázané, že by to poškodzovalo plod. Práve vtedy je najdôležitejšie obdobie keď potrebujeme vedieť či to srdiečko a ten plod je živý. Lebo sa stane v mnohých prípadoch, že ten plod odumrie do toho šiesteho - ôsmeho týždňa a veľké percento tehotenstiev sa ukončí v tomto štádiu keď prestane to srdiečko byť. V tomto období potrebujeme to srdiečko identifikovať. V každom prípade pri tom dopplerovom princípe sú to vlny, je to fyzikálna veličina a žiadna veličina nie je dobré keď sa používa na telo prehnane. Ale zatiaľ nebolo nič dokázané, nikto nedokázal, že by to poškodilo plod. Ja takú štúdiu som v živote nevidel a veľa som o tom študoval a mám s tým bohaté skúsenosti.

Robím ho aj v prvom trimestri

Peter Krajkovič, gynekológ

Každý lekár, ktorý robí ultrazvukové vyšetrenie plodu, ho realizuje minimálne potrebný čas tak, aby tá záťaž ultrazvuku bola čo najmenšia. Druhá vec je, že ultrazvukové prístroje sú testované, sú použiteľné na prácu s ľuďmi a sú priamo na to určené. To znamená napríklad, keď potrebujem srdiečko diferencovať, ak neviem rozlíšiť či je to mŕtvy alebo živý plod, určite doppler zapínam. Ultrazvuk a doppler používam aj v prvom trimestri. Pokiaľ je to vyšetrenie indikované, tak krátkodobo, samozrejme tak, aby to bolo kóšer - my to nazývame „lege artis“, to znamená minimálne potrebný čas. Poznáme riziká ultrazvukového vyšetrenia ,napríklad že doppler prehrieva tkanivo, ale keď je to indikované, je to potrebné. Ultrazvukové vyšetrenie nerobíte 3 hodiny, doppler sa používa na 5 až 10 sekúnd. To je otázka sekúnd, keď si zapnete akciu srdiečka a počúvate či tam nejaká je a či je pravidelná.

Súčasne platný zákon

- žena môže podstúpiť interrupciu do 12. týždňa - neskôr je to v prípadoch, keď tehotenstvo ohrozuje jej život alebo zdravý vývoj plodu

Nový návrh zákona

- ponecháva termíny z pôvodného zákona

- pridáva povinnosť pre lekárov zabezpečiť, aby žena mohla počas sonografi ckého vyšetrenia vidieť obraz embrya a ak to bude technicky možné, tak aj počuť tlkot jeho srdca