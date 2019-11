Na východ priletel párik z ďalekého Holandska: Veľkolepý návrat stálic košickej zoo

Veľkolepý návrat! Pár supov bielohlavých sa do Košíc dostal zo zoo v holandskom meste Amersfoort.

Samica má 2,5 roka a samec je o rok starší. Samicu supa bielohlavého už košická zoo chovala do roku 1999, návštevníci si vtáka môžu pamätať ako obyvateľa najväčšej voliéry na Slovensku. Súčasný pár dostal domov vo voliére pri DinoParku. Sup je výnimočný tým, že sa živí výlučne zdochlinami, ktoré zavetrí až z diaľky jedného kilometra. Keď sa tieto vtáky dostanú k potrave, najprv nad zdochlinou krúžia, potom zlietnu. Žerú v skupinách, neexistuje u nich hierarchia. Pri dostatku potravy sa stane, že skonzumujú až toľko, že nevedia vzlietnuť. Potom musia časť potravy vydáviť. Žijú v pároch, samica znáša jedno vajce, o mláďa sa pár stará štyri mesiace.

„V prírode plní funkciu zdravotnej polície, likviduje zdochliny, ktoré by mohli byť zdrojom nebezpečných chorôb,“ informovala zoo. Sup bielohlavý sa prirodzene vyskytuje v južnej Európe, Strednej Ázii, Arábii i Afrike. Pri lietaní, respektíve plachtení, využíva teplé vzdušné prúdy, ktoré ho privedú aj do iných oblastí. „Supy bielohlavé boli mnohokrát pozorované aj na území Slovenska. V severnej Afrike a Turecku ich populácia klesá z dôvodu odstrelov a otráv,“ priblížila Eva Malešová z košickej zoo.