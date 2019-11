Najvernejší fanúšik Peter, alias Pumpido, nemá na Slovensku páru: Lokomotívu milujem už 50 rokov!

Stojí pri nich v dobrom i v zlom. Vytrvalý Peter Martončík (59) fandí futbalistom košickej Lokomotívy od útleho detstva a rokmi sa stal žijúcou kronikou klubu.

Za víťazstvom hnal Košičanov dokonca v zápasoch so svetoznámym AC Miláno či Austriou Viedeň. Futbalistom Lokomotívy však neprestal fandiť ani v najťažších časoch, keď sa klub prepadol do piatej ligy. S rovnakým nadšením ako v minulosti dnes povzbudzuje trebárs v zápasoch proti Kokšovu–Bakši. Košičan, známy ako Pumpido, začal na futbalové zápasy chodiť pred polstoročím. „Prezývka mi prischla, keď sme raz s kamarátmi hrali futbal a pozerali sa malí chlapci. Bol som v bránke a darilo sa mi. Tak na mňa kričali Pumpido - podľa slávneho argentínskeho brankára,“ vysvetľuje Peter Martončík (59), ktorý pri futbale ostal na strane fanúšikov. „Ako malý chlapec som na Lokomotívu chodil s bratom, otcom či ujom. Odvtedy je to moja srdcovka.

Nepatrila k najlepším, ale hrala prvú československú ligu. Neskôr som chodil na zápasy aj mimo Košíc. V tých časoch nebolo nič mimoriadne, keď na futbal prišlo 20-tisíc divákov!“ spomína povolaním spojár. Bol svedkom najslávnejšej éry košických futbalistov. „Keď som mal devätnásť, tak som bol pri tom, ako Loky vyhrala v Prahe československý pohár proti Baníku Ostrava!“ pochválil sa Pumpido.

Zažil pamätné zápasy

Lokomotívu povzbudzoval aj v Pohári víťazov pohárov či Pohári UEFA. „Najväčším prekvapením bol zápas s AC Miláno. Taliani pricestovali hrať do Košíc na štadión Lokomotívy. Hoci pršalo, prišlo vtedy 30-tisíc divákov. Vyhrali sme vtedy nad AC 1:0! Bolo to neuveriteľné, taká atmosféra sa už nedá dosiahnuť!“ nadchýna sa pamätník, ktorý v súčasnosti potrebuje barlu, no ani to ho neodradí od návštevy zápasov. Klubu ostal verný aj po vypadnutí z československej ligy.

Fandí im dodnes, hoci teraz sa Lokomotíva pre finančné a vlastnícke problémy prepadla až do piatej ligy. AC Miláno vystriedali súperi ako TJ Kokšov– Bakša či Družstevník Čečejovce. „Je to už také úbohé... Za éry Rezeša sme prišli aj o štadión, ktorý stavali železničiari. Teraz sme takí futbaloví bezdomovci, nemáme štadión ani sponzorov. Majiteľovi držím palce v snahe. Vydržte chlapci, raz sme sa už z piatej ligy dostali!“ odkazuje futbalistom kedysi slávneho klubu najvernejší fanúšik.

Futbalisti majú Pumpida radi

„Sme radi, že máme takého fanúšika, ktorý už roky fandí nášmu klubu. Chodí nás stále povzbudzovať spolu s ďalšími fanúšikmi, ktorí sú asi najslušnejší na Slovensku. Sme veľmi radi, že na nás nezanevreli a že vytvárajú dobrú atmosféru. Klub má svoju históriu aj značku od roku 1946,“ hovorí športový riaditeľ mládeže a stále aktívny hráč Lokomotívy Milan Miklušičák.

Lokomotíva Košice

Založený: 1946 ako ŠK Železničiari Košice

Československý pohár - víťaz 1976/77, 1978/79

Slovenský pohár - víťaz 1976/77, 1978/79, 1984/85

Účastník Pohára UEFA 1978/79 - 1. kolo

Účastník Pohára víťazov pohárov 1977/78 - 2. kolo, 1979/80 - 2. kolo

Účastník Stredoeurópskeho pohára - Mitropa Cup 1969/70 - 1. kolo, 1970/71 - 1. kolo

Legendy v drese: Ján Kozák, Ladislav Józsa, Stanislav Seman, Ján Slosiarik, Ivan Čabala, Karol Kisel ml.