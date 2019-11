Nechutná scéna na strednej škole v Zlatých Moravciach: Bitka katechétu so žiakom! Cirkev reaguje

Poriadne si zavaril! Sociálnou sieťou koluje video, na ktorom katechéta a pedagóg počas hodiny náboženstva násilím vyvedie študenta za dvere triedy. Žiak sa bráni a vznikne z toho potýčka.

Učiteľ Pavol Petrovič vraví, že video je staré dva roky. Šokujúce zábery rozdelili ľudí na dva tábory. Samotná Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach, paradoxne, považuje celú udalosť za ukončenú a nevyjadruje sa k nej. Úrad detskej ombudsmanky i nitrianske biskupstvo si však myslia niečo úplne iné. Dotknuté video podľa samotného učiteľa a zároveň poslanca mestského zastupiteľstva Pavla Petroviča niekto momentálne používa na jeho diskreditáciu.

„Ja som nikomu nikdy neublížil, nepoužil som ani vulgarizmy, je to vystrihnuté, len ten úsek. Ešte sa všetci čudovali, že čo on musel urobiť, že mne, najväčšiemu kluďasovi na škole, takto praskli nervy,“ obhajuje sa Petrovič. Na záberoch z hodiny náboženstva na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach spomínaný pedagóg vyviedol fyzicky žiaka, ktorý sa bráni, z vyučovania. „Celá záležitosť z hľadiska školy bola už ukončená. Vzhľadom na to, že nemáme súhlas rodičov dotknutého žiaka a ani súhlas dotknutého učiteľa k podávaniu akýchkoľvek stanovísk vo veci, tak sa ďalej nevyjadrujeme,“ vyjadrila sa zástupkyňa riaditeľky Beáta Fazekašová.

Dusno na škole?

Iného názoru je však Úrad detského ochrancu ľudských práv. „Správanie sa učiteľa vo videu sa javí ako neprimerané a vysoko neprofesionálne. Takéto konanie zároveň môže porušovať školský zákon, podľa ktorého má dieťa alebo žiak právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. V takýchto prípadoch môže zasiahnuť riaditeľ alebo riaditeľka školy či štátna školská inšpekcia a vyvodiť dôsledky,“ povedala hovorkyňa Michaela Pavelková. Stanovisko k incidentu poskytol aj hovorca Nitrianskeho biskupstva, keďže ide o učiteľa náboženstva.

„To, čo je vidieť na videu z mobilu žiaka strednej školy, je poľutovaniahodné a určite to nevrhá dobré svetlo na samotného učiteľa, ktorý je aj katechétom, ako ani na Katolícku cirkev, ktorá ho poverila, aby slovom a príkladom ohlasoval evanjelium. Z tohto pohľadu to určite správne nie je a my nesúhlasíme s takýmto konaním. Preto aj samotný učiteľ už vyjadril ľútosť nad svojou neuváženou reakciou. Odporučíme mu, aby sa ospravedlnil dotyčnému žiakovi, ak sa tak už nestalo, a to isté doporučujeme, aby urobil aj dotyčný žiak voči učiteľovi za svoje konanie,“ vyjadril poľutovanie Tomáš Ujlacký, hovorca biskupstva. Na videu išlo v tom čase o študentov prvého ročníka, meno dotknutého školáka sa jeho spolužiaci báli prezradiť, pretože v škole má momentálne vládnuť dusná atmosféra.

Inšpektorka: Násilie nemôže byť tolerované

Na situáciu zareagovala aj hlavná školská inšpektorka zo Štátnej školskej inšpekcie Viera Kalmárová. „Nepoznám okolnosti, ktoré viedli k celému incidentu, takže ťažko sa možno k fragmentu, ktorý zachytáva video, čokoľvek poznamenať. Vo všeobecnosti však platí, že žiadna forma násilia nemôže byť v škole tolerovaná, možno s výnimkou, keď použité prostriedky (napríklad vytesnenie žiaka z triedy) zabránia vážnemu ohrozeniu iných žiakov,“ povedala.