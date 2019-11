Ministerstvo vs. obchodníci: Vojna o cenu čerstvých rožkov

Teplé a čerstvé pečivo za menej? Od budúceho roku začne platiť pre niektoré potraviny znížená daň z pridanej hodnoty. Na desať percent klesne, okrem iného, aj zdanenie bežného rožka.

Pekári však neustále zdôrazňujú, že im rastú náklady. Naopak, rezort pôdohospodárstva vidí problém vo vysokej marži obchodníkov, ktorá bráni tomu, aby ceny klesli. Ak by sa vraj uskromnili, mohli by ľudia platiť za túto potravinu menej. Ako sa budú vyvíjať ceny podľa odborníkov? Vďaka legislatívnej zmene z dielne SNS klesá daň na niektoré potraviny z 20 na 10 %. Zníženie sa od budúceho roka dotkne aj čerstvého pečiva s hmotnosťou 40 až 50 gramov, teda aj bežných rožkov.

Podľa rezortu pôdohospodárstva je tak priestor na pokles ceny tejto základnej potraviny. „Najväčším problémom je, že obchodníci dlhodobo odmietajú zaplatiť za pekárenské výrobky férové ceny. Ak je výrobná cena jedného rožka 4 centy, obchodník zaplatí pekárovi 4,1 centa a predá ho za 8 centov, svedčí to o neférovom rozdelení marže,“ upozorňuje Daniel Hrežík z ministertva pôdohospodárstva. Ako doplnil, o tom, čo urobia ceny, rozhodne prístup obchodníkov. „Agrorezort robí systémové opatrenia, ale v trhovej ekonomike nemôže vstupovať do cenotvorby,“ dodal Hrežík.

DPH len stlmí rast

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Dôvodmi rastu cien pekárenských výrobkov v obchodoch môžu byť vyššia minimálna mzda, príplatky za prácu v noci, cez víkend či počas sviatkov. Pre pekárenskú výrobu je ale dôležitá úroda a ceny vybraných agrokomodít na trhoch. Nemalú rolu zohrávajú aj ceny energií. Tlmiť rast cien do určitej miery by mohla nižšia DPH vzťahujúca sa na ich výrobky. Nižšia DPH ale nemusí znamenať pokles ceny, skôr môže tlmiť, resp. o niečo spomaliť nárast cien.

Vstupné náklady sa zvyšujú

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Odmietame dohady o tom, že ceny rožkov by mali klesnúť. Práve naopak, vstupné náklady na výrobu sa neustále zvyšujú. Vo veľkej miere rastú nielen ceny surovín, no v najväčšej miere rastú mzdové náklady, pre každoročný rast minimálnej mzdy a zavedenie osobných príplatkov v máji 2018 a máji 2019. Práve tieto osobné príplatky sú naviazané na rast minimálnej mzdy a v pekárňach je až 81 % pracovného fondu zaťažených zákonnými príplatkami. DPH má na finálnu cenu pekárenských výrobkov zanedbateľný vplyv. Preto v dôsledku nižšej DPH nepredpokladáme, že cena rožkov klesne. Práve naopak, pre vyššie spomenuté dôvody budú pekári aj naďalej tvrdo rokovať o navýšení odbytových cien, ktoré očakávame, že sa premietnu aj do pultových cien.

Toto je za pokles ceny

1. Zníženia DPH

- zníženie DPH z 20 na 10 % na čertvé pečivo od 40 do 50 gramov začne platiť od budúceho roku

2. Opatrenia štátu

- sytémové opatrenia rezortu pôdohospodárstva (skrátená lehota splatnosti faktúr, zákaz nakupovať pod výrobné náklady, zastavenie nekalých praktík)

3. Konkurencia

- ak by bol výrazný rozdiel v cene medzi obchodmi, zákazníci by mohli nakupovať u toho, kto má pečivo lacnejšie

Čo bráni zníženiu

1. Vyššie náklady na zamestnanca

- producentom vzrástli výdavky pre zvýšenie minimálnej mzdy a rôznych príplatkov

2. Drahšie energie

- ceny za elektrickú energiu, ale aj plyn a ďalšie, sa zvyšujú

3. Drahšie suroviny

- ceny za suroviny potrebné na výrobu rožkov rastú