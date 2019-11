Heribanovej dcéra Babsy: Prvé slová o milencovi mamy

Zoznámili sa! Moderátorka Alena Heribanová (64) začala nový život. Len nedávno dokončila prestavbu domu v lukratívnej časti Bratislavy a po jej boku sa čoraz častejšie objavuje zámožný muž.

S nemeckým priateľom svojej mamy sa stretla aj dcéra Babsy Jagušák (29), ktorá má naňho jasný názor.

Okolo Aleny Heribanovej sa už nejaký ten piatok krúti šarmantný muž. Ide o nemeckého topmanažéra Konrada Kreu- zera, s ktorým sa moderátorka objavila už aj na spoločenskej akcii. Známa tvár z obrazoviek stihla zoznámiť svoju polovičku už aj s dcérou Babsy. „Toto sú veci, ktoré nebudem vôbec komentovať. Tušila som, že k tomu príde. To sa treba opýtať rodičov, konkrétne mojej maminy,“ reagovala najprv Babsy na tému priateľa svojej milovanej mamy.

Potom však predsa len vyšla s pravdou von. „Áno, poznáme sa. Tam by som to uzavrela, je to viac, ako som chcela povedať. Je to milý pán,“ dodala pre Nový Čas s úsmevom Jagušák. Vyzerá to tak, že moderátorka je pri novom partnerovi po sklamaní v láske opäť šťastná. A rovnako spokojný je na prvý pohľad aj jej exmanžel, spisovateľ Jozef Heriban, ktorý momentálne tvorí pár s herečkou Vandou Turekovou.