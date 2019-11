Chce opäť hrať za Slovensko: Vráti Hapal rebela Weissa do reprezentácie?

V tohtoročnom finiši kvalifikácie ME 2020 to už nestihne!

Krídelník Vladimír Weiss (29), ktorý pred rokom po prehre s Českom v Lige národov odmietol reprezentovať pod vedením trénera Pavla Hapala (50), vyslovil túžbu vrátiť sa do národného tímu. Bývalých spoluhráčov pozdravil pred súbojom s Walesom v textovej správe, ktorú poslal do mobilu šéfa slovenskej lavičky.

Hapal včera oznámil 24-člennú nomináciu na záverečný duel kvalifikácie proti Chorvátsku a Azerbajdžanu. Zdôraznil, že prípad Weiss nebude prepierať cez médiá, no napriek tomu vniesol viac svetla do blízkej budúcnosti. Návrat hráča katarského klubu Al Gharafa do reprezentácie nie je celkom vylúčený. „Je pravda, že sme si vymenili nejaké esemesky. V nich sme sa dohodli na stretnutí. Dúfam, že k nemu dôjde v krátkom čase,“ vyhlásil český tréner. Teraz by sa Weiss podľa neho do nominácie nedostal, pretože nie je celkom fit a v klube nehráva.

Oproti Walesu nastali iba dve zmeny. Chýba štvrtý brankár Matúš Kozáčik a namiesto útočníka Pavla Šafranka príde Samuel Mráz. „Samo sa nám typologicky viac hodí do tohto dvojzápasu. Teraz sme ho videli v akcii, v Kodani odohral prvý zápas. Kozáčik avizoval menšie zdravotné problémy, tak sme ho do tímu nezaradili. Inak by v ňom bol,“ prezradil Hapal.

Potvrdil, že forma niektorých legionárov nie je ideálna, ale aspoň nastupujú pravidelne. Najväčšiu radosť mu robí László Bénes. „Laci zažíva v Mönchengladbachu pekné obdobie, keď jeho tím vedie bundesligu. Menej sa už darí Dudovi a jeho Herthe. Obranca Pekarík hral cez víkend celý zápas za béčko. Je zdravý. Verím, že bude pripravený.“

Hapal naznačil, že v Rijeke nemusí stačiť ani remíza na zachovanie postupových šancí. „Pôjdeme tam s cieľom vyhrať. Chorvátsky tréner tvrdí, že jeho mužstvo má väčšiu kvalitu. Ukázalo to aj u nás. My sme však vtedy podali slabý výkon. Bude to zápas o nás. Náš prístup bude určite stopercentný.“

Nominácia Slovenska

Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (Slovan Bratislava)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Denis Vavro (Lazio Rím), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk)

Útočníci: Róbert Boženík (MŠK Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Samuel Mráz (Bröndby Kodaň)