Ďalšie zmeny: Ako sa zvýšia príplatky za prácu v noci a cez víkend?

Ťaháte nočné zmeny, alebo musíte pracovať cez víkend? Čoskoro vám bude za to patriť viac peňazí. Už v januári sa opäť zvýšia príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Minimálna mzda, od ktorej závisia a budú závisieť naďalej, vzrastie z 520 na 580 eur. Ako si polepšíte?

Zasa idú hore! Už-už to vyzeralo, že príplatky za prácu v noci a cez víkend nebudú rásť spolu s minimálnou mzdou. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa však v októbri nedohodli na tom, ako by sa mzdové zvýhodnenia mali vyvíjať. „Pekári musia vyrábať v noci, ako aj cez víkendy či sviatky, a musia tak znášať plnú váhu zavedených príplatkov bez možnosti akejkoľvek kompenzácie,“ tvrdí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov Tatiana Lopuchová.

Zamestnávatelia chceli, aby príplatky záviseli od priemernej mzdy. To by znamenalo, že budú rásť pomalšie ako dosiaľ. Odborári to odmietli „Žiadame zachovať súčasný legislatívny stav, aby zostali príplatky napojené na minimálnu mzdu,“ hovorí prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško. Priemerná mzda v druhom štvrťroku 2019 medziročne vzrástla o 9,7 percenta, čo je najviac od začiatku roka 2008. „K vyšším mzdám bezpochyby pomáhajú aj zvýšené príplatky za prácu v noci a počas sviatku a nové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu,“ tvrdí minister práce Ján Richter.

Čo je výnimka

- kde sa robí prevažne v noci alebo pravidelne cez víkend, príplatky môžu byť pod všeobecnou úrovňou

- podnik s najviac 20 zamestnancami sa musí na tom dohodnúť so zástupcami zamestnancov

- firma s menej ako 20 zamestnancami a bez odborov sa musí dohodnúť so samotným zamestnancom

- ak ide o rizikovú prácu, príplatky musia byť aspoň

na všeobecnej úrovni





Príklad

Kuchár odpracuje 3 víkendy (3 soboty a 3 nedele) za mesiac.

Do decembra 2019

- 1 sobota: 8 * 1,49 € = 11,92 €

- 1 nedeľa: 8 * 2,99 € = 23,92 €

- 3 soboty a nedele: 107,52 €

Od januára 2020

- 1 sobota: 8 * 1,67 € = 13,36 €

- 1 nedeľa: 8 * 3,33 € = 26,64 €

- 3 soboty a nedele: 120 €

Príplatky: Dvihli sa štyrikrát za dva roky

- v rokoch 2018 a 2019 sa príplatky zvýšili celkom štyri razy

- v januári rastú automaticky, spolu s minimálnou mzdou

- v máji 2018 a 2019 vzrástli na základe politického rozhodnutia

- vládna koalícia zvyšovanie rozvrhla do dvoch etáp, aby zamestnávatelia ustáli jeho dosah na mzdové náklady

- v roku 2021 sa zvýšia iba raz, v januári





Čo sa mohlo zmeniť

- minister práce predložil tri návrhy

1) nič sa nezmení, príplatky budú naďalej vychádzať z minimálnej mzdy

2) príplatky by sa budúci rok zvýšili na základe vývoja priemernej mzdy

3) výška príplatkov by budúci rok zostala na tohtoročnej úrovni, len minimálna mzda by vzrástla

Minimálna mzda: Bude to 60 % priemeru?

Vládna koalícia na konci volebného obdobia presadila návrh, aby minimálna mzda od roku 2021 predstavovala 60 % priemernej mzdy v predminulom roku. Výška priemernej mzdy v roku 2019 bude známa začiatkom marca 2020. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií odhaduje, že to bude 1 081 eur. To by znamenalo, že platové minimum v roku 2021 bude 648,60 eura. Je otázne, či sa tento mechanizmus začne používať. Záleží na zložení vládnej koalície, ktorá vzíde z najbližších parlamentných volieb.

Nový mechanizmus

- v súčasnosti je výška minimálnej mzdy politickým rozhodnutím, o konkrétnej sume rozhoduje vláda

- odbory a zástupcovia zamestnávateľov sa síce môžu dohodnúť, ale dosiaľ sa tak nestalo

- minimálna mzda na rok 2021 by sa mala prvý raz určiť ako 60 % priemernej mzdy za predminulý rok (2019)

- zákon naďalej uprednostňuje dohodu sociálnych partnerov