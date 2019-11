Gitarista Bon Jovi Phil X v Bratislave: Slivovica mu zarezala

Svetoznáma americká kapela Bon Jovi má so Slovenskom toho spoločného viac, ako by si kto myslel. Jej nestarnúci líder Jon Bon Jovi (57) má totiž slovenské korene a aj napriek tomu u nás ešte so svojou slávnou skupinou nikdy nevystupoval.

Na krátku návštevu Bratislavy ale prišiel gitarista a Jonova pravá ruka Phil X (53), ktorý tu predstavil svoj sólový projekt. Novému Času poskytol exkluzívny rozhovor, a dokonca si stihol pochutnať aj na poriadne „ohnivom“ darčeku, ktorý ho veľmi šokoval.

Phil X hrá v legendárnom zoskupení Bon Jovi od roku 2011, keď najprv len zaskakoval gitaristu Richieho Samboru (60). Ten však kapelu za nevyjasnených okolností opustil, a tak sa dlhovlasý rocker stal jej oficiálnym členom. Momentálne v Európe ale predstavuje pesničku No woman of mine so skupinou The Drills. Na Slovensku sa však zatiaľ koncertovať nechystá sám, ani s Bon Jovi. Keď sme mu položili otázku, či vie, že Jon Bon Jovi má slovenské korene, zostal prekvapený.

„Wau, to som fakt nevedel, myslel som si, že talianske. Ďakujem, že mi to hovoríte,“ povedal muzikant Novému Času. V Bratislave zostane necelé dva dni a chystá sa pozrieť si aspoň jej historické centrum. Nebojí sa otravných fanúšičiek? „Nemal som zatiaľ takúto skúsenosť, aj moju manželku som si našiel cez sociálnu sieť. Jon to má oveľa horšie, ten v podstate nemôže opustiť hotel a ísť sa len tak prejsť bez toho, aby ho nespoznali. Ja si dám niekde kávu alebo burger na rohu ulice,“ hovorí. My sme mu však priniesli na ochutnanie slivovicu. „Fúha, to je ale ostré! Mám pocit, že mi zhorí hrdlo,“ začervenal sa hudobník. Keď sme mu však vysvetlili, že naši hudobníci sú zvyknutí dať si jeden pohárik pred koncertom, ktorý im uvoľní hlasivky, odvetil, že to určite vyskúša. „Neviem sa dočkať, ďakujem za túto radu a zdravím všetkých vašich čitateľov,“ uzavrel Phil X.