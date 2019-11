Neymarov spoznal verdikt: Bude za škandál s fanúšikom platiť odškodné?

Brazílsky futbalista Neymar (27) nebude obvinený za to, že po finále Francúzskeho poháru udrel fanúšika Rennes. Hviezda Paris Saint-Germain vyviazne s písomným napomenutím.

Neymara po aprílovom finále poháru, ktoré favorizované PSG prehralo v penaltovom rozstrele, provokoval fanúšik súpera. Dvadsaťdeväťročný muž si hráčov zdolaného tímu, keď kráčali po schodoch tribúny prevziať strieborné medaily, natáčal na mobilný telefón a mal k nim posmešné poznámky. Brazílsky útočník sa s ním dostal do konfliktu a ohnal sa po ňom.

Neymar vtedy za svoje správanie dostal trojzápasový dištanc od zväzu a v auguste ho muž zažaloval. Zrejme chcel od brazílskej hviezdy vytrieskať odškodné. Štátne zastupiteľstvo sa napokon rozhodlo futbalistu neobviniť a uspokojilo sa s písomným napomenutím.

S tým nesúhlasí fanúšikov advokát Philippe Ohayon. „Týmto sa ospravedlňuje násilie. Ak by môj klinet udrel hráča, určite by bol obvinený a možno by i dostal podmienku,“ povedal.