Spevák Tomáš Buranovský obeťou krádeže: Reakciu polície nevie vynachváliť

Tomáš Buranovský sa zviditeľnil vďaka speváckej súťaži SuperStar v roku 2007 a o pár rokov neskôr v šou Česko Slovensko má talent.

V roku 2017 už pod prezývkou BuranoWski zaujal piesňou Lúč, ktorá má dnes na portáli Youtube až 1,4 milióna pozretí. Spevákovi sa minulý mesiac stala nemilá udalosť. ,,13. októbra mi bola z parkoviska v Košiciach na Stodolovej ulici odcudzená elektroakustická gitara, ktorá pre mňa nemala len finančnú, ale aj duševnú hodnotu. V takýchto prípadoch je šanca, že sa páchateľ alebo ukradnutá vec nájde, mizivá až nulová," opísal.

Lenže zasiahli muži zákona a Buranovský im ďakuje. ,,Veľmi milo ma prekvapilo, ako promptne sa do riešenia a vylúsknutia prípadu pustili príslušníci Policajného zboru z Považskej č. 38 v Košiciach. V ten deň som šiel podať trestné oznámenie a už o týždeň a pol som obdržal telefonát, na základe ktorého mi bolo oznámené, že páchateľ dobrovoľne odovzdal gitaru policajtovi, a tá sa nachádza na ich stanici," teší sa spevák, že má milovaný nástroj opäť doma.

,,Áno, samozrejme, že to bolo šťastie i svojím spôsobom náhoda, pretože páchateľa zachytila kamera, ale aj napriek tomu si vyžadovalo veľa času a energie, aby bolo možné auto aj páchateľa identifikovať. A to všetci, ktorí boli do prípadu zapojení, urobili s veľkým nasadením, profesionalitou a rýchlosťou. Preto by som chcel ešte raz vyzdvihnúť ich prácu a dať do pozornosti, že ak je možné ich nejako odmeniť alebo pochváliť, iste si to zaslúžia," napísal Buranovský mužom zákona, pričom jeho správu zverejnila Polícia Slovenskej republiky na svojom Faceboku.