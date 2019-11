Marek Hrivík sa vrátil po rokoch do reprezentácie: Volal som Mirovi!

Medzi ťahúňov slovenskej hokejovej reprezentácie na prvej akcii sezóny Nemeckom pohári by mal patriť Marek Hrivík (28).

Dvadsaťosemročný útočník sa po dvoch sezónach poznačených zraneniami chytil v malom mestečku Leksand v strede Švédska a prvýkrát od MS 2014 sa vrátil do národného tímu.

"Vlani mi to s reprezentáciou párkrát nevyšlo, tak som volal s Mirom Šatanom, že chcem prísť. Síce sme mali ťažký program vo Švédsku, ale som rád, že som tu. Keďže som mal posledné sezóny, aké som mal, tak začiatok tejto bol ťažší, ako som si myslel. Ale myslím si, že forma sa lepší. Stále to nie je to, čo by som chcel, ale pomaly sa tam dostávam," uviedol po stretnutí s reprezentačnými spoluhráčmi.

Posledné dva roky ho trápili zdravotné problémy. Navyše po uplynulej sezóne, v ktorej odohral len 26 duelov (8+7) v KHL za Viťaz Podoľsk mu klub nepredĺžil zmluvu a tak si musel hľadať nového zamestnávateľa. Z viacerých ponúk si vybral približne šesťtisícové mestečko Leksand a zatiaľ sa to ukazuje ako dobrá voľba. V jeho drese odohral 16 duelov, v ktorých strelil päť gólov a pridal osem asistencií.

Úroveň najvyššej švédskej ligy ho príjemne prekvapila, dokonca ju považuje za kvalitnejšiu ako KHL. "Bavil som sa s chalanmi a aj môj pohľad je taký, že je to ťažšie. Ťažšie je sa tam presadiť, držať puk, je to rýchlejšie, všetci dobre korčuľujú a sú silní. Bol som veľmi milo prekvapený, na akej úrovni je tá liga."

Pomaly si už zvyká aj na život v severskej krajine, v ktorej prevláda chladné počasie. "Zima a veľa snehu. Tento týždeň má celý snežiť, tak uvidíme, keď sa tam vrátim, snáď si ešte nájdem auto," zavtipkoval. Pre Hrivíka bola obrovská zmena aj veľkosť mestečka, predtým žil v podstatne väčších mestách.

"Švédsko je veľmi tichá krajina a Leksand je veľmi malé mesto, má asi 6000 obyvateľov, takže každý každého pozná. Je to niečo, na čo som nebol zvyknutý, predsa len, predtým som bol vo veľkých mestách. Ale je to pozitívne v tom, že sa človek môže sústrediť na hokej a nemá tam nijaké rozptýlenie. Navyše veľa ľudí hovorí anglicky a sú veľmi ochotní," uviedol.

Hrivík má s Leksands IF zmluvu na jednu sezónu, klub však neberie len ako prechodnú stanica. "Nepovedal by som, že je to tak. Vo Švédsku je kvalitná liga, neberiem to ako niečo dočasné. Ak sa bude dariť a všetko pôjde ako má, tak tam možno zostanem. No nechcem veľmi hovoriť o budúcnosti, uvidíme, ako to pôjde a ako dopadne sezóna," dodal.