Kočner na súde v kauze zmeniek škrípe zubami: Výpoveď svedka je v rozpore s jeho tvrdením

František Mojto, ktorý v utorok vypovedá pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze televíznych zmeniek, tvrdí, že o zmenkách do ich medializácie nepočul.

Mojto pracoval v 90. rokoch pre filmu Telefilm Eurokim, ktorá vtedy poskytla televízii pôžičku, ktorú neskôr vyplatil už vypočutý Ján Kováčik. Na utorkové pojednávanie sú predvolaní aj novinárka Nina Sobotovičová a podnikateľ Milan Fiľo.

Počas výsluchu Mojto uviedol, že Markíze poskytol pôžičku vo výške 35 miliónov korún. Za túto sumu bolo ručené 50-percentným podielom. "Vedel som, že jej hodnota spočíva v licencii. V tom čase veci verejne známe mi dávali istotu, že pôžička má hodnotu 50 percent licencie. Bol to môj interný odhad," uviedol Mojto. To je v rozpore s verziou obžalovaných, ktorí tvrdia, že oficiálna suma 80 miliónov korún nemohla byť celou hodnotou za Markízu, a tým pádom vystavili dnes sporné zmenky. Podľa obžalovaných Mariana Kočnera a Pavla Ruska presahovala skutočná hodnota televízie 500 miliónov slovenských korún. Podľa obžalovaného Mariana Kočnera je dôkazom vyššej hodnoty aj fakt, že Mojto poskytol pôžičku 35 miliónov korún bez toho, aby skúmal účtovníctvo Markízy alebo Gamatexu. "To znamená, že hodnota, ktorou sa ručilo, bola výrazne vyššia ako hodnota pôžičky," tvrdí Marian Kočner.

Mojto pracoval pre firmu Telefilm Eurokim, ktorá. Sobotovičová je novinárka, ktorá počas svojho štúdia urobila rozsiahly rozhovor s aktérmi v kauze Gamatex, ktorá predchádzala údajnému podpisu zmeniek. Fiľo je podnikateľ, ktorý mal kedysi v Markíze podiel.

Na utorkovom pojednávaní je prítomný obžalovaný Marian Kočner. Bývalý riaditeľ Markízy Pavol Rusko, ktorý je z falšovania zmeniek taktiež obžalovaný, požiadal o konanie v neprítomnosti. Obaja obžalovaní v tejto kauze ešte spolu na súde neboli ani raz. Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.