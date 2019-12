Chladnokrvnú vraždu farmára zosnovali manželka s milencom: Usvedčili ich nechutné správy, z ktorých sa zdvíha žalúdok

Bohatý farmár zmizol krátko pred 70. narodeninami. Jeho telo našli až po 8 mesiacoch v hroznom stave. Vrahovia si mysleli, že uniknú spravodlivosti, keď vymažú inkriminujúce správy, mýlili sa.

Krv milionára je na rukách jeho manželky Angely Taylorovej (53) a milenca Paula Cannona (54). Súd ich oboch uznal vinných potom, ako na pojednávaní odzneli odpudivé správy, ktoré si milenci vymenili. Pár posadnutý sexom si priebehu 148 dní vymenil 28-tisíc správ cez WhatsApp, píše Daily Mail. Verili, že si ich nikdy nikto neprečíta a tak sa neštítili písať o vražde, ktorú poháňala nenávisť a chamtivosť.

William 'Bill' Taylor, majiteľ rozsiahlej farmárskej usadlosti v anglickom Hertfordshire, zmizol pár dni pred 70. narodeninami v júni minulého roka. O osem mesiacov neskôr našiel rybár rozložené telo na brehu rieky Gosmore. Pozostatky boli v takom zlom stave, že príčinu smrti nebolo možné určiť. Napriek nedostatku forenzných dôkazov sú porotcovia presvedčení, že vrahmi sú práve manželka a milenec.

Dva dni pred zmiznutím napísal Paul milenke. "Chcem sa s tebou milovať na kuchynskom stole...premočenom od krvi a s ním (Williamom, pozn.red.) priviazaním k stoličke, aby sa musel pozerať. Potom by sme ho poslali do pekla." Načo dostal odpoveď v podobnom znení. "Myslím, že by ho to zabilo. Posledná vec, ktorú by videl sme my, ako si užívame," odpísala Angela. "Potrebujeme sa čo najskôr stretnúť a doriešiť to. Musíme sa ho rýchlo zbaviť miláčik," napísal o pripravovanej vražde Paul. Na súde všetko popieral.

Keď išlo do tuhého, obaja správy vymazali, no polícii sa ich podarilo obnoviť. Sudca Michael Kay na základe dôkazov vyhlásil, že vrahovia budú odsúdení na doživotie.

William a Angela sa stretli v roku 1992 a o 5 rokov neskôr sa zosobášili. Manželia spolu vychovali tri deti. V čase vraždy žili oddelene a žena sa chcela rozviesť. Napriek nevere odmietal farmár podpísať rozvodové papiere. Dvojica sa nedokázala zmieriť s jeho rozhodnutím a tak začala spriadať krvavý plán, ktorý napokon uskutočnila.