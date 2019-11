Po odpudivom priznaní odsúdili vraha na trest smrti: Pár hodín pred popravou bojoval za zmenu verdiktu

V americkom štáte Južná Dakota popravili väzňa, ktorý pred 27 rokmi dobodal na smrť svojho niekdajšieho spolupracovníka v obchode so šiškami. Oznámili to tlačové agentúry.

Poprava bola pôvodne naplánovaná na pondelkové popoludnie miestneho času (20:30 SEČ), ale šesťdesiattriročný Charles Rhines zomrel po vpichnutí smrtiacej injekcie v štátnom väzení v Sioux Falls o viac ako šesť hodín neskôr. Čakalo sa totiž, kým najvyšší súd Spojených štátov odmietne posledné tri odvolania. Jedno z nich právnici odsúdenca podali kvôli možnej zaujatosti porotcov voči obžalovanému ako homosexuálovi.

Porotcovia v januári 1993 odsúdili Rhinese na smrť za vraždu Donnivana Schaeffera, zamestnanca obchodu so šiškami v Rapid City, spáchanú v marci 1992. V rovnakom obchode pár týždňov predtým pracoval aj Rhines. Dvadsaťdvaročného Schaeffera našli zviazaného a ubodaného vnútri obchodu, z ktorého sa stratilo asi 3000 dolárov (takmer 2700 eur) v hotovosti a v šekoch.

Rhinesovi právnici žiadali najvyšší súd, aby preveril, nakoľko mohla porotu ovplyvniť skutočnosť, že vedeli o vrahovej sexuálnej orientácii, voči ktorej mali predsudky. Žiadosť citovala jedného z porotcov, ktorý hlasoval za trest smrti namiesto doživotia. "Vedeli sme, že je to homosexuál, a mysleli sme si, že by nemal stráviť zvyšok života s inými mužmi vo väzení," pripustil. Iný porotca tvrdil, že keby Charlesa odsúdili na doživotie, vlastne by mu splnili jeho želanie, pretože by ho poslali tam, kam sa túžil dostať. Tretí porotca tvrdil, že v porote sa vraj veľa debatovalo o homosexualite, a to s veľkým znechutením.

Generálna prokuratúra naopak argumentovala, že porota neodsúdila muža na smrť kvôli sexuálnej orientácii, ale potom, čo si vypočula záznam jeho odpudivého priznanie, v ktorom prirovnával posledné záchvevy svoje obete k bezhlavému kurčaťu. Aj niekdajší detektív a terajší starosta Rapid City Steve Allender podľa agentúry AP uviedol, že porota odsúdila Charlesa aj kvôli "hrôzostrašnému smiechu", s ktorým popísal smrteľné kŕče svojej obete.

Obhajcovia tiež požadovali vyšetriť duševný stav ich klienta a mali námietky proti smrtiacej injekcii. Najvyšší súd všetky tri odvolanie zamietol.

Od roku 1976, kedy americký najvyšší súd potvrdil ústavnosť trestu smrti, uskutočnila Južná Dakota iba štyri popravy, vrátane jednej z minulého roka. Rhines bol v súčasnej dobe jedným z troch väzňov v cele smrti, pripomenula agentúra Reuters. Rhines je podľa AFP 18. popraveným väzňom v USA od začiatku roka.