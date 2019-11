Doprava v Bratislave kolabuje: Linky mestskej dopravy meškajú desiatky minút

V Bratislave aktuálne meškajú autobusové a trolejbusové linky MHD desiatky minút.

Dopravný podnik Bratislava to zdôvodňuje zlou dopravnou situáciou v meste spôsobenou silným dažďom. Pre poškodenie zberača je zároveň aktuálne zastavená premávka električiek na Špitálskej ulici v smere do centra mesta. Dopravný podnik Bratislava spresnil, že pre poškodenie zberača na miesto vyslal technikov, ktorí sa budú snažiť problém čo najskôr odstrániť. "Keďže je problém pomerne komplikovaný, predbežne očakávame, že električky nebudú premávať v radoch desiatok minút," upozornil na to DPB. Linky premávajúce cez Špitálsku ulicu dopravca dočasne presmeroval.

Zelená vlna RTVS upozorňuje vodičov v Bratislave na viacero nehôd i zhustenú premávku. Kolóny hlásia vodiči na Šancovej smerom na Trnavské mýto či v Dúbravke smerom do Karlovej Vsi a na nábreží z Karlovej Vsi. Stella centrum upozorňuje na zhustenú premávku na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, v hlavnom meste na uliciach Svornosti, Popradská, Hradská, Račianska a na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov. Zdržanie je aj v okolitých obciach pri Bratislave, a to v Moste pri Bratislave, Dunajskej Lužnej či Ivanke pri Dunaji.

Za zápchy môže komfortnosť ľudí a ich tendencia presadnúť počas daždivého počasia do áut. "Spočítajte si, v koľkých autách sedí iba jeden človek, vynásobte plochou osem metrov štvorcových a minútami zdržania. Výsledkom je cena za slobodu používania individuálnej dopravy," uviedli na sociálnej sieti.