Nočná mora každej ženy: Czoborová si vyrobila mega trapas, fotka jej nahého prsníka obletela celý svet!

Fitneska Zora Czoborová, ktorá sa cvičeniu venuje už dlhé roky, sa v súčasnosti zamerala najmä na fitpobyty, ktoré si jej klientky nevedia vynachváliť. S partiou žien tak Zora chodieva nielen do zahraničia, ale aj do wellness hotela neďaleko Banskej Bystrice. Tam sa však tentokrát nepredviedla len v úlohe trénerky, no odskočila si aj na predvádzacie mólo, kde si vyskúšala rolu modelky. A keďže sa na móle neocitla po prvý raz, zaujímalo nás, či sa jej niekedy pošťastilo aj nejaké faux pas. Neuveríte, k čomu sa nám známa fitnesska priznala!