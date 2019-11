Sexica si domov priviedla nového priateľa: Odpadnete, čo naňho vytiahol jej otec

Aleisha Stubley z Británie na svojom Twitteri zdieľala 9 otázok, ktoré si jej otec pripravil pre jej nového priateľa.

Prísny otec sa rozhodol, že jeho budúci nádejný zať to nebude mať také jednoduché. Ako informuje zahraničný portál The Sun, pre priateľa, ktorého si jeho dcéra doviedla domov, pripravil papier plný osobných otázok. Nechýbali ani otázky, ktoré sa týkali jeho sexuality.

Aleisha celý zoznam otázok zavesila na internet, pretože jej to neprišlo úplne normálne. Príspevok si ihneď získal veľkú pozornosť a začali sa pod ním kopiť komentáre. "Asi by som sa prestala s otcom rozprávať," znej jeden z nich. Zoznam otázok mal dokonca aj svoj nadpis - "Materiál pre zaťa".

Otázky začínali celkom neškodne. "Kde sa vidíš o 5 rokov? Ktoré kvality oceňuješ na mojej dcére?" zneli niektoré z nich. No budúci svokor zašiel aj do osobnejších tém a od dcérinho priateľa chcel vedieť, aká je jeho skúsenosti s pornografiou alebo s koľkými dievčatami bol, kým sa stretol s Aleishou. Či chalan napokon na všetky otázky aj odpovedal, alebo to bolo celé myslené ako žart, sa už asi nedozvieme.