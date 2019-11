Šéf SaS Richard Sulík: Nešťastná zrážka s cyklistom!

Šťastie v nešťastí! Predseda SaS Richard Sulík (51) mal v pondelok podvečer kolíziu vo svojom bielom BMW.

Pri otáčaní si nevšimol cyklistu, do ktorého nešťastne narazil. Novému Času to potvrdili svedkovia nehody aj sám Sulík. "Došlo ku kontaktu s cyklistom, ktorý následne spadol na zem. Potom vstal, bol bez zranení a keďže nebol poškodený ani jeho bicykel, som sa mu ospravedlnil a on pokračoval v jazde na bicykli," vysvetľuje Sulík.

K zrážke došlo pri otáčaní jeho auta. "Išiel som krokom a, samozrejme, som nebol pod vplyvom alkoholu, na to mám aj svedkov, keďže sme tesne predtým skončili našu Republikovú radu. S cyklistom som sa rozišiel v dobrom. Na celú udalosť boli aj svedkovia, náhodne stojaci," uzavrel šéf liberálov.