Kedysi sexica sa zmenila na monštrum: Uvidíte, čo si dala pichnúť do očí, trhne vás od hrôzy

Dračie dievča minulo za extravagantné premeny svojho tela takmer 30-tisíc!

24-ročná Amber Luke z Austrálie neustále šokuje svojím vzhľadom. Kedysi nevinne vyzerajúca blondínka sa mení na monštrum, ktoré nemá s ľudskou podobou nič spoločné. Okrem tela pokrytého tetovaniami prišla s poriadnym extrémom. Očné buľvy si nechala napichať modrou farbou. Ako informuje zahraničný portál Dailymail, tri týždne po operácii nevidela.

Amber má napríklad rozrezaný jazyk, roztiahnuté uši a diamanty na zuboch. Telo má posiate 200 tetovaniami a silikóny nielen na hrudi, ale aj v lícach. Sama o sebe hovorí ako o bielom drakovi s modrými očami.

"Nechcem ani popisovať, aký to bol pocit, keď som po prvý raz ucítila v oku atrament. Bolo to, akoby si tatér do ruky zobral úlomky skla a trel mi nimi po oku," opisuje 40-minútový zákrok plný neznesiteľnej bolesti. "Bohužiaľ, môj tatér išiel príliš hlboko do oka, preto som oslepla. Ak by to robil správne, nič také by sa nestalo."

Amber prišla o zrak na dlhé tri týždne a okrem toho, že nič nevidela, zažívala krutú bolesť. Teraz sa rozhodla, že extrémne premeny na tele už viac podstupovať nechce. "Neplánujem už nič extrémne," dušuje sa.



Jej mama Vikki je smutná z toho, čo so sebou dcéra porobila. "Veľmi som plakala, keď som sa dozvedela, že si dala do očí modrý atrament," prezradila. Ako matka sa ju vždy snažila vychovávať čo najlepším spôsobom. "Nikdy nevidela svoju krásu. Ale som jej mama, preto ju podporujem a milujem."

"Nenávidím, ako som kedysi vyzerala. Vôbec som to nebola ja," hovorí Amber o vnímaní samej seba. V priebehu rokov sa jej ale podarilo spraviť zo seba človeka, akým sa vždy túžila stať. "Stále mám ale pred sebou dlhú cestu." Prvé tetovanie si nechala spraviť ako 16-ročná, odvtedy sa na nich stala úplne závislá. "Neľutujem ani trochu svoju premenu. Moje telo je to jediné, čo si so sebou môžem vziať aj do hrobu," uzavrela svoje rozprávanie.