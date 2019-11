Zlá správa pre vodičov: Za povinné zmluvné poistenie si priplatíme 10 až 20 %

Za povinné zmluvné poistenie siahneme hlbšie do vrecka! Ak v týchto dňoch očakávate z poisťovne výmer na sumu, ktorú za svojho tátoša budete musieť zaplatiť, treba si pripraviť viac peňazí ako v predošlom roku.

Zvyšovať sa budú ceny najmä pre mladých vodičov vo veľkých mestách. Dôvodom je podľa analytikov najmä fakt, že škodovosť na Slovensku stále rastie a finančné inštitúcie sa dostávajú na hranicu udržateľnosti. Ako sa k zdražovaniu stavajú jednotlivé poisťovne a o koľko plánujú sumy zvyšovať?!

Treba sa pripraviť na zdražovanie. Povinné zmluvné poistenie je pre poisťovne stratové, keďže v priemere vyplatia viac peňazí na poistných udalostiach, ako vyzbierajú od klientov. Aktuálne sa strata pohybuje okolo 11 %. „V praxi to znamená, že poisťovne na 100 €, ktoré na poistnom vyberú, ďalších 11 € doplatia. Z toho vyplýva, že nárast poistného v prípade PZP je nevyhnutnosťou,“ uviedla Beáta Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqa, ktorá však dodala, že ku každému vodičovi budú pri vyrubovaní ceny pristupovať individuálne a na základe viacerých kritérií, medzi ktoré patria jeho vek, škodová história či druh vozidla. Z tohto pohľadu sú najrizikovejší vodiči do 23 rokov z veľkých miest, naopak, najmenej nehôd spôsobujú vodiči od 51 do 70 rokov.

Nárast až do 20 %

Hoci poisťovne svorne tvrdia, že k zvyšovaniu nechcú pristupovať celoplošne, analytici oponujú a hovoria o tom, že v budúcom roku inú šancu mať nebudú. Počítajú s tým, že ceny za povinné zákonné poistenie pôjdu hore o 10 až 20 %. „Môže za to nárast cien náhradných dielov, zvyšovanie ceny práce, ktoré je oveľa vyššie ako nárast priemernej mzdy, ako aj výrazne vyšší počet opráv realizovaných v autorizovaných servisoch či vyššia nehodovosť,“ vysvetlil analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Svoju úlohu zohráva aj fakt, že vodiči budú musieť svoje nabúrané autá opravovať už len v certifikovaných servisoch. „Malo to platiť už od 1. 1. 2020, ale sa to nestihlo, pretože každý servis musí prejsť certifikáciou, nahlasovať priebeh opráv, takže sa lehota posunula na začiatok roka 2021,“ vysvetlil analytik.

Cenou viete hýbať

Odborníci však upozorňujú aj na fakt, že sumu si viete znížiť, ak všetky poistky v rodine budete mať len v jednej poisťovni, alebo pohrozíte odchodom do druhej. „Vtedy vám v prípade, že nie ste rizikový vodič, vedia dať zľavu 8 až 10 %,“ povedal Búlik s tým, že odstrániť z poistky môžeme aj asistenčné služby. Cena PZP by nemala byť jediným kritériom pri výbere poisťovne. „Dôležité je, ako poisťovňa komunikuje s klientom a ako pristupuje k vybavovaniu (likvidácii) škôd,“ dodal Imrich Fekete, výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

4 faktory, ktoré ovplyňujú zvyšovanie

Imrich Fekete, výkonný riaditeľ, Slovenská kancelária poisťovateľov

1. Faktor inflácie – tá sa v súvislosti s PZP prejavuje v medziročnom zvyšovaní cien opráv motorových vozidiel

2. Zmeny pri odškodňovaní – pri tzv. plechových škodách poisťovne začali poškodeným vyplácať tzv. skutočnú škodu, ktorá nezohľadňuje amortizáciu poškodených autodielov

3. Nemajetková ujma – žiadajú ju pozostalí po osobe usmrtenej pri nehode (na súdoch sú žaloby v desiatkach miliónov eur)

4. Certifikácia autoservisov – ktoré musia vykonávať väčšie opravy poškodených vozidiel (kvôli vykonávaniu STK na týchto vozidlách) a celkom nová úprava náhrady škôd na zdraví v Občianskom zákonníku

Komu zvýšia poistné?

Rizikom sú vodiči do 23 rokov: Beáta Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqua

Zľavou oceňujeme skúsených bezškodových vodičov, ktorí vlastnia svoje vozidlo dlhšie ako jeden rok. Naopak, rizikoví vodiči, ktorí majú viac nehôd, si za PZP priplatia. Podľa štatistík sú najrizikovejší klienti v kategórii 0-23 rokov, najmenej rizikoví klienti sú v kategórii 51-70 rokov. Za jeden z hlavných faktorov posudzovania vozidiel pri tvorbe ceny považujeme aj výkon motora a hmotnosť vozidla. Auto s menším výkonom motora bude mať lacnejšiu poistku ako s výkonnejším motorom.

Poctivým vodičom nezvýšime: Matej Neumann, hovorca poisťovne Union

Nerobíme plošné zvyšovanie cien, aby na to nedoplácal zodpovedný vodič. Rast cien ovplyvňuje dopyt, ponuka a vývoj trhu v tomto segmente. Portfólio máme rôznorodé a našou snahou je optimalizovať poistné v závislosti od potrieb klienta a vzhľadom na vývoj trhu v tomto segmente a o nastavení parametrov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Poistné pre niektoré kategórie vozidiel stúpajú, iné klesajú.

Poistné sme upravili: Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA

V priebehu uplynulých rokov postupne rástli ceny náhradných dielov a služieb na strane autoservisov. Naša poisťovňa zohľadňuje pri cenotvorbe PZP aj tento vývoj. V rámci segmentácie PZP sme upravili základné poistné pre vybrané rizikové skupiny, napr. mladí vodiči si v tomto roku priplatia. Naším cieľom je v rámci solidárneho systému poistenia predsa len dosiahnuť určitú mieru spravodlivosti a súčasne dodržať požiadavky solventnosti.

Výšku určujeme individuálne: Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz - SP

Cenu poistného za PZP určujeme individuálne a do jej výpočtu vstupujú viaceré parametre, ako vek vodiča, bydlisko poistníka, vek vozidla, objem motora, značka vozidla a tiež škodovosť, ktorá sa v priebehu poistenia vyvíja. Výsledkom kombinácie týchto parametrov je individuálna výška poistného.Výsledná cena poistného zabezpečuje splniteľnosť všetkých záväzkov, vrátane tvorby rezerv, ktoré sú definované v zákone o povinnom zmluvnom poistení. Allianz - SP pravidelne sleduje vývoj škodovosti a prijíma opatrenia na zabezpečenie všetkých svojich záväzkov.