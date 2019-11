Manželia sú v očakávaní 22. dieťaťa, teraz sa dozvedeli jeho pohlavie: Otec zostal zarazený

Najväčšia britská rodina odhalila pohlavie ich 22. potomka.

Sue a Noel Radfordovci len nedávno tvrdili, že po 21. dieťati už viac potomkov nechcú. Svetu ale pred pár dňami oznámili nečakanú správu, Sue nosí pod srdcom 22. dieťatko. Ako informuje zahraničný portál news.sky.com, pohlavie prezradili vo veľkom štýle.

Na YouTube zverejnili video, kde v ruke držia vystreľovacie konfety. Podľa toho, akej farby konfety vystrelia, bude všetkým jasné, či sa im narodí chlapček alebo dievčatko. Na videu boli rodičia so všetkými ich deťmi. V istom okamihu konfety vystrelili a obrazovky sa ponorili do ružovej farby. "Budeme mať dcérku, budeme mať dievčatko," kričali rodičia od radosti.

O niekoľko mesiacov budú mať teda nielen 11 synov, ale aj 11 dcér. 48-ročný Noel bol z pohlavia celkom prekvapený. "Nie že by som sa netešil, ale bol som presvedčený, že to bude chlapec," povedal. 44-ročná mama má teraz dilemu z toho, aby sa celá rodina zhodla na mene pre dievčatko.

"Všetkým sa nám páči meno Dorrie, no jedna z dcér s ním nesúhlasí". Je teda otázne, či sa na mene zhodnú všetci jednohlasne. Čas na rozmyslenie majú do apríla, vtedy má ich 22. potomok prísť na svet. Rodina momentálne žije v 10-izbovom dome, kde chýbajú dve najstaršie dcéry, ktoré sa už osamostatnili. Radfordovci sa do povedomia verejnosti dostali v roku 2012, keď sa objavili v dokumentárnom seriáli "15 Kids and Counting."