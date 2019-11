Šokujúce podobnosti megalúpeží v Bratislave: Aha, čo sa odohralo v Auparku pred 9 rokmi!

Takmer totožný scenár! Víkendová megalúpež zlatníctva v Bory Mall v bratislavskom Lamači nápadne pripomína krádež spred deviatich rokov.

Aj vtedy išlo o maskovanú sedemčlennú skupinu, ktorá však vybielila zlatníctvo v petržalskom Auparku a aby toho nebolo málo, poškodila aj vystavené autá. Kým teraz z luxusnej predajne Gold Point Diamonds zmizli šperky v hodnote približne 500 000 eur, vtedy si páchatelia odniesli šperky v o niečo nižšej hodnote. Nový Čas zisťoval, či ide o presnú kópiu lúpeže a rovnakých páchateľov.

Víkend, ktorý patril spomienke na zosnulých, využil sedemčlenný gang zlodejov na dokonale premyslenú lúpež. V sobotu o 3.00 hod. vtrhol do obchodného centra Bory Mall v bratislavskom Lamači, v ktorom sa vlámal do zlatníctva Gold Point Diamonds. Podľa bezpečnostného analytika išlo o profesionálov, ktorí kradli doslova na drzovku. „Podľa spôsobu prevedenia už musia za sebou niečo mať. Každý mal svoju úlohu,“ povedal analytik Albín Geršič. Podľa zdroja Nového Času, ktorý si neželá byť menovaný, by proti skupine nemala SBS služba žiadnu šancu. „Určite boli na mieste včas, ale aj keby veľmi chceli, tak by proti 7 naštartovaným chlapom vyzbrojeným sekerami a kladivom veľa nezmohli,“ zamyslel sa.

Najzarážajúcejší na celom prípade je fakt, že sobotňajšia lúpež nápadne pripomína tú spred 9 rokov, ktorá sa odohrala v inom obchodnom centre v Bratislave. Do Auparku nabehla rovnako skupina siedmich maskovaných lupičov, ktorá vybielila výklady so svetoznámymi hodinárskymi značkami a spôsobila škodu 300 000 €. „Môže to mať spojitosť aj s krádežou v Auparku. Podľa mňa je to tá istá skupina páchateľov,“ myslí si Geršič, podľa ktorého išlo skôr o dlhší čas pripravovanú akciu na objednávku a lup už môže byť za hranicami Slovenska. „V prípade, ak by ste v širšom okolí nákupného centra, najmä v smere na diaľnicu D2 našli voľne pohodené kusy oblečenia, ktoré by mohli patriť niektorému z páchateľov, oznámte nám to na čísle 158,“ informovala hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Slámková.

K veľmi podobnej lúpeži došlo tento rok aj u našich českých susedov. Klenotníctvo v Plzni tiež vykradlo 7 osôb v takmer rovnakom čase. Podľa opisu páchateľov medzi páchateľmi mohli byť aj dve ženy. Ich lup bol však oveľa skromnejší - zlodeji si odniesli šperky za milión českých korún, čo je v prepočte asi 39 200 eur.

Podobnosť čisto náhodná?

3 podobné znaky:

1. počet zlodejov: 7

2. ničenie dôkazov

3. vysoké škody

Watch Deluxe - Aupark Otvoriť galériu WATCH DELUXE - AUPARK , 14.4.2010, čas: 3:15hod., trvanie: 2:43min. Zdroj: anc

Dátum: 14. 4. 2010

Škoda: vyše 300 000 €

Páchatelia: 7

Čas: 3.15 hod.

Trvanie: 2:43 min.

Gold Point Diamonds - Bory Mall Otvoriť galériu GOLD POINT DIAMONDS - BORY MALL, 2. 11. 2019, Čas: 3.00 hod., Trvanie: 5:00 min Zdroj: anc

Dátum: 2. 11. 2019

Škoda: asi 500 000 €

Páchatelia: 7

Čas: 3.00 hod.

Trvanie: 5:00 min.

Zlatníctvo Alvita - Tesco Plzeň Otvoriť galériu Zlatníctvo Alvita Zdroj: anc

Dátum: 14. 10. 2019

Škoda: približne 39 200 €

Páchatelia: 7, medzi nimi možno 2 ženy

Čas: 3.00 hod.

Trvanie: niekoľko minút

- dnu sa dostali cez garáže

- vyzbrojení železnými trúbkami a páčidlom

- vypáčili kovovú roletu

- páchatelia rozbíjali vitríny a brali vystavené šperky