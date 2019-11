Tragická zrážka kamióna s dvomi autami v Maďarsku: Identifikovali zvyšné obete nehody

Maďarská polícia identifikovala aj zvyšné tri obete tragickej nehody na juhomaďarskej diaľnici M5, kde sa 28. októbra pondelok nadránom zrazili s kamiónom dve osobné autá. Kým posádku jedného auta tvorila štvorčlenná rumunská rodina, v druhom aute cestovali dvaja občania Kosova a jeden kosovsko-belgický občan.

Hovorkyňa polície Čongrádskej župy Szilvia Szabóová uviedla, že identifikácia trojice obetí, ktorú vykonali experti z Národného centra expertízy a výskumu, si vyžiadala dlhší čas. Z doterajších výsledkov vyšetrovania vyplýva, že kamión prešiel do protismeru pre technické problémy, informoval spravodajský server Infostart.hu.

Srbský kamión idúci od štátnej hranice so Srbskom smerom do Budapešti na 146. kilometri pri obci Balástya prerazil zvodidlá a v protismere sa zrazil s dvoma autami so zahraničnými evidenčnými číslami. Vozidlá začali horieť, ich pasažieri zomreli na mieste nehody. Vodič kamióna vyviazol bez zranení.