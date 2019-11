Šokujúci konflikt katechétu so študentom v Zlatých Moravciach: Bitka na hodine náboženstva!

Incident, aký nemá obdobu! Sociálnou sieťou koluje video, na ktorom učiteľ Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach počas hodiny náboženstva násilím vyvedie žiaka za dvere triedy.

Pedagóg a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Petrovič sa bráni, že nahrávka je spred dvoch rokov a on nikomu neublížil. Z nahrávky je však evidentné, že medzi ním a žiakom došlo k fyzickému konfliktu.

„To sa stalo pred dvoma rokmi, ja som nikomu nikdy neublížil, nepoužil som ani vulgarizmy, je to vystrihnuté, len ten úsek. Ešte sa všetci čudovali, že čo on musel urobiť, že mne, najväčšiemu kluďasovi na škole takto praskli nervy,“ obhajuje sa pedagóg Pavol Petrovič a pokračuje: „Celá tá vec bola vybavená, chlapec dostal zápis za nevhodné správanie a boli mu urobené testy na drogy. Nikdy potom som s ním ani s nikým nemal žiadny problém.“

Petrovič, ktorý okrem iného sedí aj na stoličke poslanca mestského zastupiteľstva, tvrdí, že študent provokoval. „To by ste videli, dal som príkaz, aby odišiel, neublížil som mu, len som ho vyviedol z triedy. Možno som nereagoval v tej chvíli najvhodnejšie, ale nič také sa tam neudialo. Je to vystrihnuté a neviem, či by bolo dobré sa tým teraz zaoberať, či to nie je namierené len voči mojej osobe. A či je v poriadku robiť takéto videá na hodine a používať mobily v škole. Ani si nepamätám, či to bolo práve na náboženstve, alebo na inej hodine,“ dodáva Petrovič.

Niečo iné si však myslia rodičia. „Je to záber zo Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach, hodina náboženstva s katechétom Pavlom Petrovičom, ktorý je zároveň poslancom mesta. Myslíte, že je to normálne? Aj keby neviem čo robili tie deti, učiteľ, špeciálne katechét, ktorý dokonca zastáva funkciu poslanca mesta, sa nemôže takto zachovať. Do tej školy mi chodí syn a som z toho zhrozená. Hlavne, že sa ukazoval v pochode Za život, aký je veľký katolík a toto spraví chlapcovi malému,“ krúti hlavou jedna z matiek žiakov.

Čo odznelo vo videu

Pedagóg: Ja ťa aj vyhodím z triedy von! Vypadni, vypadni von z triedy. Ukľudni sa!