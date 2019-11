Spevák namiesto reklamy nafotil porno: Úplne nahý a so sexi modelkou v rozkroku

Spevák Liam Payne sa stal tvárou spodnej bielizne značky Hugo Boss. A tak musel nafotiť reklamnú kampaň, na ktorú bolo najaté slávne duo Mert a Marcus. Tí sa však s 26-ročným svalovcom zo skupiny One Direction a modelkou Stellou Maxwell (29) odviazali a vytvorili snímky, ktoré je možné považovať za soft porno.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na jednom zábere leží úplne nahý Liam na chrbte so vzpaženými svalnatými rukami, zatiaľ čo medzi nohami a na bruchu mu leží nahá Stella, ktorá má oblečené jeho boxerky. "Do tohto fotenia bola zahrnutá veľká kopa tequily. Nakoniec to tak bolo oveľa nahatejšie, než som si myslel, že bude, a než si tiež Stella myslela. Ona bola tiež úplne nahá. A ja som stále opakoval, nepozerať! Ona bola nahá za mnou a ja si hovoril, Liam, nepozeraj sa tam, nech sa deje, čo sa deje," priznal Payne v rozhovore pre magazín GQ.

Keď výslednú reklamu videla jeho matka, bola naštvaná. "Na konci som mal taký moment, kedy som sedel vonku a fajčil, a hovorím si, ja som dnes nafotil soft porno. Moja mama ma zabije ... Bolo to veľmi zábavné fotenie, ale mama z toho nadšená nebola. Máme jednu veľmi sexuálnu pózu, ktorú som ukázal mame. Ona na to len mrkla a hneď ma vytiahla za ucho. A ja si hovoril, nemal by som jej hovoriť o tom, že to bude na všetkých londýnskych autobusoch," dodal Payne.

Liam musel všeličo vysvetľovať ešte inej žene, modelke Mayi Henry, s ktorou randí. Ale má to jednoduchšie v tom, že Stella je skôr na dievčatá a žije s herečkou Kirsten Stewart (29).