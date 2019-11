Ján Jackuliak priznal svoju tajnú túžbu: S manželkou chcú ďalšie dieťatko

Chcú rozšíriť svoju rodinku! Herec Ján Jackuliak (41) sa momentálne na Slovensku veľmi nezdržuje, keďže nabitý pracovný diár ho drží v stovežatej Prahe, kde hrá nielen v seriáli Ordinace v růžové zahradě, ale najnovšie vystupuje aj v českej šou Tvoja tvár znie povedome.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vyťaženého umelca však doma vždy nadšene víta jeho polovička Barbora (35) a ročný synček Teo Henter, ktorí sú pre Jána všetkým. Práve príjemné rodinné prostredie a úloha otca, ktorú si užíva plnými dúškami, ho možno primäli k tomu, že aj s manželkou premýšľajú o rozšírení svojej rodinky.

Jackuliak sa viac uchytil u našich českých susedov a svoju prácu má viac-menej v Prahe. Napriek tomu však všetok svoj voľný čas trávi práve s rodinou, keď sa venuje milovanej manželke Barbore a vytúženému synčekovi Teovi Henterovi. Ten sa Jackuliakovcom narodil len minulý rok v auguste, no herca úloha otca úplne zmenila a prevrátila mu doslova život hore nohami.

„Synček je úžasný, úplný anjel, náš zázrak, sme šťastní, že ho máme. On je veľmi pozitívny človiečik. Mne osobne veľmi zmenil život. Máme iné názory, priority aj pohľad na život,“ dodal herec s tým, že v synovi vidí nielen kus seba, ale aj matky. „Je to taký mix mňa a mojej manželky,“ opísal svoje pocity a milovaného chlapčeka hrdý otec.

Nová životná úloha, ktorú si umelec už viac ako rok užíva plnými dúškami, ho teda priviedla k tomu, že aj so svojou polovičkou by chceli chlapčekovi dopriať súrodenca. V nedávnom rozhovore pre Nový Čas totiž hviezda filmu Amnestie prezradila, že rozšíreniu rodinky sa vôbec nebránia. „Je to vo hviezdach, ale nebránime sa tomu,“ priznal na záver Jackuliak.