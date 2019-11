Dnes je Európsky deň rovnakého odmeňovania

Tento rok vyšiel Európsky deň rovnakého odmeňovania na 4. november 2019, slovenský deň rovnakého odmeňovania pripadol na základe štatistík už na 28. októbra 2019. Viete čo tieto dátumy znamenajú?

Ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o šestinu menej (16 %) ako muži. Zaznamenali sme len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za rovnakú prácu platené. Faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia tzv. sklenému stropu, pracujú v slabšie platených odvetviach alebo často musia niesť primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoju rodinu. Jedným zo spôsobov, ako tieto faktory riešiť, je zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

„Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy stále dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý. Hoci sme za posledných päť rokov podnikli určité kroky správnym smerom, je potrebné urobiť toho viac a rýchlejšie. Naši občania od nás očakávajú lepšie výsledky. Deväť z desiatich Európanov – žien a mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži,” uvádzajú vo svojom spoločnom vyhlásení prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Ženy v politike

Z prieskumov Eurobarometra vyplýva, že 88 %Európanov tvrdí, že by im neprekážalo, keby na najvyššej volenej politickej funkcii v ich krajine bola žena, s týmto súhlasí o niečo viac žien (89 %) ako mužov (86 %). Na Slovensku tento názor zdieľa 87 % opýtaných Slovákov.

Ženy a zamestnanie

Podľa 22 % opýtaných Slovákov (EÚ 28 %) môže rod (ženský alebo mužský) znevýhodniť kandidáta pri uchádzaní sa o zamestnanie. 61 % slovenských respondentov (EÚ 66 %) si myslí, že sa na ich pracovisku vynakladá dostatočné úsilie o podporu diverzity z hľadiska skutočnosti či je človek mužom alebo ženou.

Až 59 % respondentov na Slovensku si myslí, že princíp rovnakej odmeny pre mužov a ženy nie je na Slovensku zaručený zákonom (najviac respondentov si toto isté myslí vo Francúzsku - 77 %, Nemecku - 77 % či Švédsku - 67 %). Pravdou však je, že vo všetkých krajinách EÚ je rovnaká odmena za rovnakú prácu pre mužov a ženy zákonom, samozrejme, zaručená. Takmer každý piaty opýtaný Slovák (18 %) sa v prieskume vyjadril, že považuje za prijateľné, keď je za určitých okolností žena platená menej ako jej mužský kolega, aj keď vykonávajú rovnakú prácu. Za najmenej prijateľné to považujú v EÚ Holanďania ( pripúšťajú to len 3 % opýtaných) a najviac sa s týmto vedia stotožniť v Rumunsku (28 %). Takmer polovica (49 %) opýtaných na Slovensku (2. najvyššie percento v EÚ) si myslí, že ženy, ktoré zastávajú rovnakú pozíciu ako muži, sú v tej istej spoločnosti platené menej ako ich mužskí kolegovia. Najmenej opýtaných si toto myslí v Lotyšsku, Rumunsku alebo v Spojenom kráľovstve, najviac si to myslia v Českej republike.

