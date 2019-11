Peter Chudík sa vzdal poslaneckého mandátu: Odchádza na Ukrajinu

Peter Chudík (Smer-SD) sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady (NR) SR.

Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu na stránke Národnej rady SR. "Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 31. októbra 2019," píše sa v rozhodnutí.

Chudík odchádza na generálny konzulát do ukrajinského Užhorodu. "Dnes zatiaľ nie je známe, kto nastúpi na jeho miesto v parlamente," povedal hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Podľa výsledkov volieb z roku 2016 zverejnených na internete by mohol do parlamentu nastúpiť Peter Fitz.