Nové správy Kočnera a Zsuzsovej na súde: Keď vyhrám, bude treba veľa rozdať

Keď to vyhrám, bude treba veľa rozdať, mal napísať podľa obhajcov TV Markíza obžalovaný Marian Kočner Alene Zsuzsovej.

Tá je obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a s Marianom Kočnerom mala komunikovať cez aplikáciu Threema. Komunikácia sa aj v pondelok čítala na pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Spomínanú vetu mal napísať Marian Kočner v Threeme niekoľko dní po výhre v kauze zmenky, kým boli ešte civilným sporom na Okresnom súde Bratislava V. Spor rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorej Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta mobilný telefón. V komunikácii cez Threemu má Marian Kočner podľa Markízy opisovať, ako ovplyvňoval a podplácal viacerých bratislavských sudcov vrátane Maruniakovej.

Počas týchto pojednávaní mal Marian Kočner Alene Zsuszovej napísať: "Som génius, pripravujem to vyše roka." Tvrdil, že to naplánoval úplne do detailov.dodal. V komunikácii sa tiež Marian Kočner pýta Aleny Zsuzsovej, či videla, ako druhý obžalovaný Pavol Rusko priznal, že podpísal zmenky pre záchranu Markízy. "To si ho ty naučil?" pýtala sa Alena Zsuzsová. Marian Kočner jej na to odpísal tri smajlíky s vycerenými zubami.

Krátky úryvok z Threemy prečítal na pojednávaní aj samotný Marian Kočner. Ten však naďalej autenticitu komunikácie spochybňuje napriek tomu, že na ňu miestami odkazuje.

Pred senátom ŠTS pred čítaním Threemy vypovedal aj svedok Marián Kolník, ktorého navrhla obhajoba. Bol obchodným zástupcom medzinárodnej betonárskej firmy Lafarge. Na otázke, či mal vedomosť o zmenkách, uviedol, že o nich nikdy nepočul a nikdy ich nevidel.