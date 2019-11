Paulína Fialková: Fanúšikom chcem vrátiť ich podporu

Naša aktuálna biatlonová jednotka Paulína Fialková sa už naplno pripravuje na začiatok novej sezóny. Počas krátkej pauzy na Slovensku sa rodáčka z Čierneho Balogu stretla v nedeľu aj so svojimi fanúšikmi a porozprávala o tom, čo ju čaká najbližšie mesiace.

Obľúbená biatlonistka chce v novej sezóne nadviazať na tú predošlú. Počas nej stála až šesťkrát na pódiu víťazov v rámci Svetového pohára, v bojoch o malý krištáľový glóbus skončila vo vytrvalostných pretekoch druhá a v pretekoch s hromadným štartom tretia. Ďalšia séria pohára začína na prelome novembra a decembra vo švédskom Östersunde a Paulína Fialková má v pláne absolvovať jeho kompletný program. Najviac energie však chce venovať hlavne februárovým majstrovstvám sveta v talianskej Anterselve.

„Nechcem mať po poslednej zime veľké oči. Aj keď sa mi darilo, ešte to neznamená, že rovnaké to bude aj v ďalšom období. Bola by som šťastná, ak by som pokračovala v nastúpenom trende a naskočila už v Östersunde na vlnu dobrých výsledkov. Ak sa to nestane, svet sa nezrúti, budem ďalej usilovne trénovať. Do majstrovstiev sveta vo februári je ešte dosť času, a to aj na urobenie prípadného zázraku,“ tvrdí 27-ročná biatlonistka.

Nohami na zemi

Naša biatlonová nádej sa netají tým, že má latku nastavenú poriadne vysoko. Piata žena individuálnych vytrvalostných pretekov z olympijského Pjongčangu 2018 však zostáva na prahu zimy realistka. Nechce mať od seba prehnané očakávania. „Športovec, ktorý neverí sám sebe, nemôže byť nikdy úspešný. K výborným výsledkom patrí istá dávka sebavedomia. Profesionalita sa ale prejavuje aj schopnosťou priznať si svoje zlyhanie – či už bežecké, alebo strelecké. Aj ten najvýkonnejší borec nemá formu non-stop,“ hovorí biatlonová jednotka.

Pripravená zvládať tlak

Paulína Fialková vstupuje do novej sezóny ako líderka slovenskej reprezentácie, čo so sebou prináša aj väčší tlak a očakávania fanúšikov. „Tento druh tlaku vnímam. Nikdy som však nedopustila, aby niekto iný ovplyvňoval počas pretekov moju psychiku. Do hlavy mi nemôže vstúpiť nikto cudzí. Sústredím sa len na svoje výkony,“ hovorí Paulína Fialková a dodáva, že aj práve túto jej schopnosť vysporiadať sa s tlakom v kľúčových momentoch na snehu považuje za jeden z dôležitých faktorov, ktoré jej pomáhajú napredovať.

Stretnutie s Bystričanmi

Pre našu reprezentantku bolo príjemným spestrením medzi sústredeniami v rakúskom Ramsau a vo švajčiarskom Lenzerheide aj stretnutie so svojimi fanúšikmi v Banskej Bystrici. Zorganizovala ho športová značka 4F, ktorá sa rozhodla spojiť sily s Paulínou Fialkovou ako svojou novou ambasádorkou a podporiť ju počas jej cesty na vrchol svetového biatlonu.

„Takýchto príležitostí stretnúť sa s fanúšikmi nemám veľa, pretože celý rok trénujeme alebo súťažíme v zahraničí a doma som málokedy. Tieto momenty sú však dôležitou časťou nášho športu a aj samotného výkonu. Pre mňa je tiež podstatné, aby ma mohli moji priaznivci naživo vidieť, spoznať. Tým, že ma podporujú, im to chcem aj ja takto vrátiť,“ zhodnotila Paulína Fialková nedeľňajšie stretnutie v banskobystrickom nákupnom centre, počas ktorého rozdávala autogramy a predviedla aj streľbu na simulátore biatlonu, ktorý si mohli vyskúšať aj veľkí a malí návštevníci.