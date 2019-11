Osobný kaderník Cristiana Ronalda zomrel násilnou smrťou: Dobodaný v hotelovej izbe

Ricardo Marques Ferreira pracoval ako osobný kaderník Cristiana Ronalda.

Staral sa o hlavy mnohých celebrít, ale portugalský futbalista si nechal upravovať hlavu len od neho a vždy mu dôveroval so zmenami účesu. Teraz si musí nájsť kaderníka nového. Ferreiru našla švajčiarska chyžná pobodaného a bez známok života v izbe hotela v Zürichu.



Švajčiarska polícia ihneď začala pátrať po podozrivej osobe, ktorú v hoteli videli s Ferreirom. To viedlo k rýchlemu zatknutiu tridsaťdeväťročného muža. Jeho identita nesmie byť do konca súdneho procesu prezradená, podľa švajčiarskych médií sa vie len to, že je to Brazílčan.



Podľa portugalského denníka Correia da Manh bol Ferreira Cristianovým osobným kaderníkom. Obaja pochádzali z ostrova Madeira a poznali sa mnoho rokov. V septembri 2015 Cristiano na Instagrame zverejnil fotku, na ktorej mu Ferreira upravuje vlasy pred fotením reklamy. Ferreira žil v Zürichu posledné dva roky.