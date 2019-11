Danko na schôdzke v Budapešti: EÚ by mali medzi prvými rozšíriť Srbsko a Čierna hora

Čierna Hora a Srbsko by mali byť medzi prvými zo západobalkánskych krajín, ktoré sa stanú členmi Európskej únie (EÚ).

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) to povedal v pondelok v Budapešti počas prestávky stretnutia predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy a krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého hlavnou témou bolo rozširovanie EÚ. Podľa jeho slov je budapeštianska schôdzka príležitosťou, ktorá ponúka možnosť vzájomne sa poučiť, hovoriť o problémoch a výzvach, ktoré čakajú štáty, ktoré by mali byť v EÚ spomedzi krajín západného Balkánu.

"Ak by to mali byť z tých štátov, ktoré sa dnešnej schôdzky zúčastnili, tak by medzi prvými mali byť Čierna Hora a Srbsko. Práve Srbsko si vzorovo vo veľa veciach splnilo povinnosti. Tou jeho traumou je Kosovo, ale slovenské stanovisko je v tom nemenné, že toto je problém a otázka, ktorú musia v prvom rade vyriešiť Kosovo a Srbsko, a následne slovenská diplomacia zaujme postoj," povedal Danko.

Na schôdzke sa zúčastňujú vysokí predstavitelia parlamentov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska, ako aj predsedovia parlamentov vyšehradského zoskupenia - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.