Do realizácie novinky na hrade Šariš sa pustil tesársky majster: Drevený most vyrobil bez jediného klinca

Na hrade Šariš pribudol v uplynulých dňoch 11 metrov dlhý a viac ako dva metre široký nový drevený most. Tri mesiace ho vyrábal tesársky majster Jaroslav Hyrja.

Zhotovil ho bez jediného klinca a bez použitia železných komponentov. "Bude slúžiť pre vstup na horný hrad, je postavený pravdepodobne na pôvodnom mieste. Urobili sme ho podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Predlohou bol most na hrade Krakovec v Česku," uviedol správca hradu Ladislav Babuščák. Most je bezbariérový a jeho súčasťou bude aj kamenná nájazdová rampa. "Most bude ošetrený ľanovým olejom proti poveternostným podmienkam a škodcom," doplnil Babuščák. Výroba mosta z dubových hranolov trvala tri mesiace.

"Bola to veľmi náročná a komplikovaná práca, keďže trámy boli krivé a nemali rovnaký rozmer. Nebolo to v rovine, všetko som musel stále premeriavať, kresliť a prekresľovať. Všetko muselo pasovať," povedal tesár Jaroslav Hyrja s tým, že ho zhotovil tak ako kedysi, bez akéhokoľvek železa. "Všetko sú prepláty, nie sú tam slepé spoje, drží to samo osebe," dodal Hyrja.