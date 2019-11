Počas natáčania nového seriálu See v hlavnej úlohe s Jasonom Momoa bolo natočené toto roztomilé video. Jason sa v ňom podelil o sušienku oreo s grizlym. Jeho Instagramové video však zaplavilo plno negatívnych komentárov. Podľa ľudí totižto natáčanie s reálnym medveďom v takýchto podmienkach je zneužívaním. Chcú, aby ho vypustili do prirodzeného prostredia a aby vôbec nenatáčali so živými zvieratami.