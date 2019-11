Moderátorka Karin Majtánová o dospievajúcom synovi Samkovi: Skutočne po nej toto chce?!

Moderátorka Karin Majtánová, známa najmä z Dámskeho klubu, moderuje aj rôzne akcie a pravidelne raz do mesiaca aj svoju vlastnú talkshow vo wellness hoteli. Jej posledným hosťom bola moderátorka Alena Heribanová a obe dámy si nenechali ujsť príležitosť vychutnať si módnu prehliadku. Na tú prišla Karin so svojím synom Samkom, ktorý má k móde blízko a dokonca má za sebou už aj nejednu skúsenosť s modelingom. Známa moderátorka dokonca prezradila nielen to, čo po nej Samko chce, no aj to, s čím má ako mama problém!