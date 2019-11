Odchod Británie z EÚ sa znovu odložil: Ako vidia Slováci žijúci na Ostrovoch brexitový chaos

Chaos okolo brexitu zneisťuje aj tisícky Slovákov žijúcich a pracujúcich na Britských ostrovoch.

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie je už dlhé mesiace stresujúcim faktorom nielen pre jeho priaznivcov, ale aj odporcov.

Vo štvrtok 31. októbra bol deň, na ktorý premiér Boris Johnson sľuboval, že jeho krajina opustí Úniu s dohodou alebo bez nej. Nestalo sa tak, čo Johnson komentoval slovami, že je „neuveriteľne frustrovaný“. Pôvodne pritom tvrdil, že radšej zomrie, ak sľúbený termín nedodrží. Najnovšie je termín brexitu odložený do 31. januára 2020, ešte predtým však čakajú voličov 12. decembra predčasné parlamentné voľby.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako sa žije našim rodákom na druhej strane kanála La Manche a ako vnímajú súčasnú neprehľadnú situáciu?

Peter (36) a Mariana (33), Bradford, Anglicko: Aj tak sa vrátime domov Otvoriť galériu Peter (36) a Mariana (33) Bradford, Anglicko Zdroj: anc „Do Anglicka som išiel kvôli zárobkom – na 1 rok, a som tu už 13. sezónu. Chcel som si najmä splniť cestovateľské sny,“ povedal pre Nový Čas Peter. „Žije sa mi tu dobre, až na to depresívne počasie a odlúčenie od rodiny. Nevieme si tu predstaviť ani výchovu detí. Preto to už mňa aj priateľku, ktorá prišla za mnou pred 2 rokmi, ťahá domov.“ Podľa Petra je Brexit fraška. Vníma ho hlavne skrz kolegov – Angličanov. „Hlasovali za, ale už zmenili názor. Neboli dosť informovaní, čo to bude znamenať,“ objasňuje. Miestnym vraj prekážalo, že krajina má zlý systém benefitov a že ich imigranti poberajú bez toho, aby pracovali. „Mňa brexit nezasiahne, odchádzam na Slovensko!“

Tomáš (40), Fife, Škótsko: Nech sa im brexit podarí Otvoriť galériu Diana (35) a Tomáš (40), Fife, Škótsko Zdroj: anc Tomáš odišiel do Škótska za zárobkom, nakoľko na Slovensku platy v tom čase klesali. Pracoval v Poprade vo fabrike na výrobu automatických práčok. „Žije sa nám tu slušne. Z jedného platu robotníka utiahnem hypotéku, tri autá, potraviny a aj dve dovolenky za rok. Našiel som si tu lásku aj kamarátov a s rodinou komunikujeme často, na Slovensko chodíme raz do roka,“ opisuje svoj život. Vplyv prípadného brexitu na svoju situáciu vidí skôr pozitívne: „Predpokladám, že to bude mať kladný vplyv, keďže obmedzia prísun pracovnej sily z iných krajín. Držím palce Britom, aby ostali samostatnou krajinou nezávislou od Bruselu.“

Diana (35), Fife, Škótsko: Nevnímam to ako hrozbu

Do Škótska sa vrátila po predchádzajúcom pobyte. Snaha žiť znovu na Slovensku stroskotala pre problémy s prácou v mieste jej bydliska. „Životný štýl, ktorý vediem tu, by som u nás viesť nemohla. V potravinách za 20 libier nakúpim viac ako za 20 eur u nás. Našla som si tu priateľov Poliakov, Bulharov, Čechov a Slovákov. S domácimi je to ťažšie – náture Škótov veľmi nerozumiem.“ Aj Diana sa na odchod z EÚ teší. „Nevnímam žiadne ohrozenie. Som si vedomá potrebnosti ľudí z tzv. východného bloku. Ľudí z postkomunistických krajín zaraďujú na prácu, o ktorú domáci nemajú záujem. Nebudú ich mať ako nahradiť, ak chcú po tvrdom brexite uplatniť pravidlo o prijímaní ľudí len s vyšším vzdelaním.“



Lukáš (29), Bathgate, Škótsko: O prácu sa vraj nemám báť Otvoriť galériu Lukáš (29), Bathgate, Škótsko Zdroj: anc Do Škótska si pred 10 rokmi prišiel iba zlepšiť angličtinu – ale ostal a dokonca si našiel aj priateľku. „Žije sa mi tu veľmi dobre. Pred rokom sme s priateľkou kúpili dom, obaja máme dobrú prácu. Škótsko je krásna, hornatá krajina, aj preto sa tu na život zvykalo ľahšie. Ale sú aj také dni, obzvlášť ak som doma na Slovensku, že sa chceme vrátiť,“ priznáva. V práci má kolegov Slovákov aj Poliakov, o priateľov tak nemá núdzu. Domov sa snažia chodiť 2 až 3-krát do roka. „Brexit vnímam len z médií, v bežnom živote sa nič nezmenilo. Aj z práce nám prišiel list, že v prípade brexitu sa o miesta nemusíme báť. Moja priateľka pracuje pre britskú vládu, dianie okolo brexitu preto viac sleduje ona.“



Dominika (25) a Michal (26), Bradford, Anglicko: Obavy z cestovania a sily libry

Do Spojeného kráľovstva išli spoločne s vidinou zárobku a štartu kariéry po škole. „Brexit vnímame momentálne napäto, keďže situácia stagnuje a nikto nevie, čo bude ďalej. Nemáme strach z toho, že by nás z krajiny vyhostili, pretože také niečo si nemôžu dovoliť. Obávame sa však komplikácií s cestovaním v prípade naplnenia brexitu – či už s dohodou, alebo bez. Tiež vnáša neistotu aj kolísavý stav libry. Ak klesne nižšie, ako sú jej terajšie minimá, tak sa nám tu už neoplatí zostať,“ tvrdí Michal. S partnerkou si už zisťovali, či budú musieť do júna 2020 požiadať o dočasné alebo trvalé povolenie na život a prácu v krajine.

Padla už premiérka, budú predčasné voľby

Otvoriť galériu Theresa Mayová. Zdroj: TASR/AP

Brexit sa stal v posledných rokoch pojmom, ktorý sleduje celý svet. Do politického, obchodného aj spoločenského života vstúpil vo chvíli, keď si Briti v referende 23. 6. 2016 odhlasovali odchod z Európskej únie v pomere 51,9 percenta za a 48,1 percenta proti. Po dlhotrvajúcich prípravných krokoch a rokovaniach s predstaviteľmi EÚ bol pôvodný dátum brexitu stanovený na 29. marec 2019. Ten bol však následne odložený na 31. október, keďže poslanci britského parlamentu trikrát hlasovali proti dohode o vystúpení z EÚ vyrokovanej premiérkou Theresou Mayovou.

Tá po tomto neúspechu odstúpila a nahradil ju Boris Johnson, ktorý trval na dodržaní dňa odchodu aj za cenu tvrdého brexitu bez dohody. Britskí zákonodarcovia ho však donútuli požiadať o odklad brexitu do 31.januára 2020, čo Brusel schválil.Johnson ako líder najsilnejšej Konzervatívnej strany následne vyhlásil na december predčansé voľby v nádeji, že získa väčšinu, čo mu umožní prelomiť patovú situáciu v parlamente a schváliť ním vyrokovanú dohodu s EÚ.