Extajomníčka Jankovská v komunikácii s Kočnerom: Z platu 2 500 € neviem vyžiť! Slováci reagujú

Toto azda nemyslí vážne! Bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Monika Jankovská (48) čaká na to, čo sa bude diať po tom, ako jej polícia zhabala mobil.

Jankovská si totiž mala vymeniť tisícky správ s obžalovaným Mariánom Kočnerom (56), v ktorých sú vážne podozrenia zo zneužívania jej postavenia.

Prokurátor Ján Šanta, ktorý rieši kauzu miliónových zmeniek, verejnosti prvýkrát oficiálne čítal úryvky z aplikácie Threema, ktoré sa týkajú aj Jankovskej. Tá mala Kočnerovi poslať aj šokujúcu vetu, ktorá postavila zo stoličiek množstvo Slovákov: „Z platu 2 500 € sa nedá vyžiť s dvomi dospelými deťmi.“ Dlho sa riešilo, či súd uzná dôkaz, ktorý zaistila polícia v spolupráci s Europolom v Kočnerových mobiloch.

Tam mal zálohovanú komunikáciu s množstvom vplyvných sudcov, prokurátorov či politikov. Jednými z najnechutnejších sú aj správy s Jankovskou, kde sa bavili o ovplyvňovaní súdu pri zmenkách v prospech Kočnera, či si robili žarty zo zavraždeného novinára Jána Kuciaka, v prípade ktorého je Kočner obžalovaný.vyhrážal sa Kočner sudkyni, ktorá riešila zmenky. Jankovská s ním kamarátsky komunikovala: „Ja som aj tak viac na pomstu ako na prachy, fakt, z toho mám väčšiu radosť,“ písala. Kočner však chcel, aby mu sudkyňa priklepla milióny eur za markizácke zmenky.

„Myslíš, že by sa jej rozhodovalo lepšie, keby som tie zmenky previedol na niekoho iného?“ pýtal sa jej Kočner. Jankovská mu odpovedala: „Čo si ty nejaký masový vrah, nech idú aj médiá do p..e.“ Sama niekoľko týždňov odmieta, že by si s Kočnerom písala, či sa s ním vôbec poznala alebo stretla. Po disciplinárnom konaní však dočasne prišla o miesto sudkyne.

Dve deti a byt Otvoriť galériu Luxusný byt v rezidencii Hradný vrch je napísaný na Jankovskej synov. Zdroj: anc Prokurátor Šanta, ktorý má na starosti kauzu zmenky, tento týždeň pred sudcom prvýkrát čítal komunikáciu z aplikácie Threema. V nej okrem viacerých trestných činov zaznievali aj na prvý pohľad nevinné poznámky. Jankovská, ktorú mal uloženú pod menom Jakub, sa totiž sťažovala na to, že má málo peňazí. „Z platu 2 500 € sa nedá vyžiť s dvomi dospelými deťmi,“ napísala Kočnerovi.

Práve toto naštvalo množstvo Slovákov, ktorí často pracujú mesačne za pár stoviek eur. Minimálna mzda je pritom tento rok len 520 eur a priemerná mzda je približne dvojnásobok. Ani zďaleka sa tak obyčajní Slováci nedostanú k podobným peniazom, o ktorých hovorí Jankovská. Celá konverzácia vyznieva kuriózne aj v tej súvislosti, že s Kočnerom rozoberala svoju snahu kúpiť luxusný byt pod Bratislavským hradom za 500- až 600-tisíc eur. V tom má v súčasnosti aj bývať, písaný však je na jej dvoch synov a ona má naň vecné bremeno. Jankovská teraz berie mesačne od 600 do 900 €, keďže jej disciplinárne pozastavili výkon sudkyne.

Slováci odkazujú Jankovskej: Je to nechutné!

Július (60), podnikateľ, Trnava

Nedá vyžiť? A čo si kupovala zlaté autá? Veď mnohí ľudia takéto výplaty nevidia celý život. Ja viem, že je dnes ťažké vyžiť, lebo je všetko predražené, ale 2500 eur s dvomi dospelákmi by malo stačiť. Podľa mňa je to nadštandardný plat.

Dušan (36), podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom

Myslím, že takúto sumu nemá z bežných Slovákov nikto. Keby sme ich mali, určite by sa žilo všetkým ľahšie. Myslím, že pani sudkyňa žila na vysokej nohe a preto jej to nevychádzalo. Doprial by som jej žiť od výplaty k výplate.

Veronika (21), učiteľka MŠ, Banská Štiavnica Otvoriť galériu Veronika (21), učiteľka MŠ, Banská Štiavnica Zdroj: šiš Fúú, tak ja keby som mala taký plat, tak som šťastná. Nedokážem si predstaviť, čo si za to kupovala, keď jej to nevychádzalo. A ak má dospelé deti, mohli chodiť na brigády, či do poriadnej práce, ako všetci ostatní. Ak im bolo málo 2500 eur, tak jednoznačne nevedli hospodáriť, čo je veľmi smutné.

Ema Królik Gdovinová (35), kvetinárka, Kežmarok Otvoriť galériu Ema Królik Gdovinová (35), kvetinárka, Kežmarok Zdroj: iglu Niektorí ľudia so svojimi manierami netušia čo je ozajstný život. S 2 500 eurami by bolo sveta žiť. Tu ľudia, ba celé rodiny žijú zo 600 dokonca aj z 300 eurami na mesiac a nesťažujú si. Vlastnosti ako skromnosť a pokora túto pani asi zďaleka obchádzajú.

Erika Baťová (44), rozvedená s dvoma deťmi Otvoriť galériu Erika Baťová (44), rozvedená, s dvomi deťmi Zdroj: šiš Bola by som nadšená, keby som mala mesačne 2 500 euro. Nie že by som dokázala vyžiť, ale dokázala by som si život užívať. Asi niečo robíme pod Tatrami zle, keď nás dokážu niektorí ľudia - úradníci svojimi nárokmi takto dostať na kolená.

MAJETKOVÉ PRIZNANIE JANKOVSKEJ Otvoriť galériu Majetkové priznanie Moniky Jankovskej Zdroj: anc