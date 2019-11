Belasí stále kraľujú domácej súťaži: Slovan zdolal aj Michalovce

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 20. kole Tipsport Ligy nad Duklou Michalovce 5:2.

"Belasí" sú vďaka triumfu aj naďalej na čele tabuľky s náskokom troch bodov pred obhajcom titulu Banskou Bystricou.

TL - 20. kolo:

Slovan Bratislava - Dukla Michalovce 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Góly: 20. Pance (Urbánek, Puliš), 27. Žitný (Pance, Urbánek), 31. Štajnoch (Zigo, Abdul), 33. Jendek (Abdul, Puliš), 60. Pance - 26. Juusela (Lalancette), 38. Lalancette (Mašlonka). Rozhodovali: Adamec, Novák - Valo, Gegáň, vylúčení: 6:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 4068 divákov.

Slovan Bratislava: Brust - Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Hudec, Demo - Bondra, Zigo, Abdul - Jendek, Puliš, Matoušek - Pance, Kukumberg, Sloboda - Žitný, Urbánek

Dukla Michalovce: Trenčan - Ventelä, Dalhuisen, Mesikämmen, Hančák, Kolba, Vorobjov, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Hvila, Galamboš, Borov - Giľák, Linet, Safaraleyev - Hamráček, Toma, Chalupa - Mesaroš

Slovan začal tak, ako sa na favorita patrí, od úvodu mal viac z hry. Už po 36 sekundách hral prvú presilovku v zápase, Matoušek počas nej dostal puk do siete, ale po konzultácii s videorozhodcom ho arbitri neuznali pre nedovolený kontakt strelca gólu s brankárom hostí. Neskôr trafil žŕdku bránky Sloboda a prevahu domáceho celku demonštrovala aj šanca Ziga. Ďalšie pokusy zneškodnil brankár Trenčan, no na strelu Panceho tri sekundy pred odchodom do kabín už nestačil.

Hostia šesť minút po prestávke vyrovnali zásluhou Juuselu, no ich radosť trvala len krátko. Už o 27 sekúnd neskôr poslal Slovan opäť do vedenia Žitný. V polovici zápasu sa skvele uvoľnil Abdul, poslal puk na Ziga, ktorý síce minul bránku, ale odrazený puk poslal vzápätí do siete Štajnoch - 3:1. O minút neskôr už viedli "belasí" o tri góly, prvý v sezóne zaznamenal Jendek. Potom padol gól aj do domácej bránky, hosťujúcich fanúšikov potešil peknou individuálnou akciou Lalancette.

V tretej tretine sa zápas už len dohrával. Hostia mali šance na zníženie v presilových hrách, ale Brust všetky strely pochytal. Michalovce sa aj vďaka týmto početným výhodám vyrovnali Slovanu v počte striel, ale s výsledkom už nedokázali nič urobiť. Slovan si napokon pripísal šiesty triumf v sérii, pričom bodoval už v dvanástich zápasoch za sebou. Gólovú bodku za zápasom dal sedem sekúnd pred koncom svojím druhým gólom v zápase Pance.