Bezpečnostný analytik Geršič o megalúpeži šperkov v Bratislave: Zlodeji mohli mať pomocníka

Do detailov premyslené?! Okolo krádeže v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall v satelitnej štvrti Lamač, ku ktorej došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, visí veľa otáznikov.

Zlodeji si odniesli lup v hodnote približne 500 000 eur, no je zarážajúce, ako ľahko do nákupného centra vnikli.

Podľa bezpečnostného analytika mali ďaleko od amatérov a kradli takzvane „na drzovku“. Na túto službu ochranka obchodného centra v Bory Mall v bratislavskom Lamači len tak nezabudne. V sobotu o tretej ráno sa do predajne Gold point diamonds na druhom nadzemnom podlaží dostala skupina zlodejov, ktorí si odniesli šperky za približne 500 000 eur. Polícia po siedmich páchateľoch intenzívne pátra. „Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť osoby na videu, oznámte na čísle polície 158 alebo osobne, či na facebookovej stránke polície,“ informovala hovorkyňa polície Veronika Slamková.

Možné prepojenie s SBS

Odvážny postup zlodejov pripisuje skúsený bezpečnostný analytik Geršič na vrub skúsenostiam. „Podľa spôsobu, akým to vykonali, to určite nie sú amatéri, určite už musia za sebou niečo mať,“ prezradil analytik a dodal, že prevedenie lúpeže bolo dokonale pripravené. „Každý mal svoju úlohu,“ doplnil Geršič. Upozornil však, že aj pri prepracovanom pláne existuje riziko, že čosi zlyhá. V tomto prípade však podľa analytika zlyhali bezpečnostné opatrenia na strane obchodného centra aj systém, ktorý by v takýchto prevádzkach mal byť v pohotovosti.

„Otázka je, či tam nie je spojitosť aj so strážnou službou. V minulosti už boli také prípady, keď zlodeji spolupracovali s SBS-kou,“ povedal Geršič. Podľa neho môže ísť pokojne o krádež na objednáku, keďže takéto šperky sa nepredávajú len tak. Väčšinou ich predávajú do zahraničia. „Takáto trestná činnosť sa zvykne urobiť tak, že sa spraví veľký ťah, získa sa veľa peňazí. Následne sa odmlčia, aby neboli chytení a neskôr to urobia znova,“ uzavrel analytik.

Takto lúpež prebehla:

1. Zlodeji vtrhli do nákupného centra v sobotu približne o 03.00 hod.

2. Následne vypáčili roletu na predajni Gold point diamonds.

3. Vbehli do predajne a kladivom rozbíjali výklady.

4. Počas lúpeže podpálili SUV, s ktorým prišli na miesto činu.

5. Luxusné šperky nahádzali do tašiek a utiekli. Celkový čas lúpeže bol asi 5 minút.