Maradona oslávil 59. narodeniny ako kráľ: Konečne na tróne!

Predsa len sa dočkal tejto pocty! Bol urazený, keď sa pred rokmi nestal futbalistom 20. storočia.

Nepáčilo sa mu, že odborníci na trón usadili Brazílčana Pelého. Argentínčan Diego Maradona, ktorý o sebe stále vyhlasuje, že je kráľom svetového futbalu, sa dočkal kráľovskej pocty priamo na futbalovom štadióne!

Postaral sa o to jeho niekdajší klub Newell´s Old Boys pár dní po Diegových 59. narodeninách. Priamo na hraciu plochu priniesli trón, na ktorý ho ako trénera súpera usadili. Bezpochyby najmä preto, že obyčajná chôdza a udržanie rovnováhy robia stále väčšie problémy. Legendárny útočník a kapitán majstrov sveta 1986 si preto pobyt na tróne užíval. Ako vraj poznamenal, niečo také by prijal na striedačke u každého súpera.

Božský Diego momentálne vedie mužstvo Gimnasia de La Plata, ktoré na jeho radosť tento duel vyhralo 4:0, no v tabuľke si veľmi nepolešilo. Stale mu patrí predposledná priečka.