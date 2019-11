Wisterovej manžel prehovoril! Jeremy sa bojí o svojich synov, o pomoc prosí americkú vládu

Manžel Very Wisterovej, Jeremy Hulsh, sa vyjadril prostredníctvom facebookového profilu americkej novinárky Maliny Saval.

V prvom oficiálnom Jeremyho vyjadrení, ktoré novinárka zverejnila, uvádza Verin manžel šokujúce tvrdenia. "Dňa 8. januára 2017 uniesla moja manželka, slovenská zabávačka s mnohými známosťami naše deti z Izraela na Slovensko."

Jeremy uvádza, že úplný prepis a súbory z Verinho telefónu, ktoré obsahovali aj dôkazy o plánovanom únose detí na Slovensko predložil ako dôkaz slovenským úradom. Jeremy okamžite po únose trval na návrate chlapcov domov, no Vera mala podľa jeho slov dohodou so sudcom a rýchlym podaním žiadosti o rozvod prakticky do týždňa zbaviť Jeremyho rodičovských práv.

"Ako cudzinec bez práv som sa dva mesiace pokúšal získať právne zastúpenie na Slovensku. Zistilo sa, že moja manželka pred únosom kontaktovala každú významnú právnickú kanceláriu v Bratislave a „nalákala“ ju neznámymi prostriedkami, aby ma odmietli zastúpiť," píše Jeremy vo svojom vyjadrení.

Sťažuje sa, že celý rok nebol v kontakte so svojimi synmi. Nevedel, či sú zdraví, v bezpečí, ani kde sú. V apríli 2017 sa mu podarilo vybojovať, že deti môže vidieť 6 hodín počas pracovného týždňa a 6 hodín počas víkendov v prítomnosti manželky. Vera tento harmonogram nemala nikdy dodržiavať a aj napriek policajným dôkazom o porušovaní tohto práva súd podľa jeho slov nikdy nezasiahol.

"Ako zdevastovaný rodič som dnes bezmocný a zúfalo vyzývam vládu USA, ministerstvo zahraničných vecí, FBI, ministerstvo spravodlivosti USA a OSN, aby v mojom mene priamo vyjednávali so slovenskou vládou, aby som zaistil bezpečnosť svojich chlapcov, aby chránili naše ľudské práva a požadovali spravodlivý a nestranný riadny proces."

"Môj advokát môže poskytnúť všetky záznamy, rozhodnutia a úplné zhrnutie nespočetných porušení ľudských práv, súdneho procesu a ústavného práva, ktoré boli porušené do takej miery, že moje deti doslova zmizli z môjho života, a ja z nich," dodal.