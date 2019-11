Zmeny v dôchodkovom sporení: Budú penzie z II. piliera vyššie?

Sporíte si na dôchodok? Možno ani neviete, že vaša penzia zo Sociálnej poisťovne bude nižšia ako dôchodok človeka, ktorý nikdy nebol v druhom pilieri, a tak to aj má byť.

Problém je, že štátna penzia sa kráti viac, ako zodpovedá výške odvodov sporiteľa. Poslanci z Mosta-Híd navrhujú túto nespravodlivosť odstrániť. Čo by sa zmenilo?

Ľudia v druhom pilieri by mali mať spravodlivejšie dôchodky zo Sociálnej poisťovne. Parlament minulý týždeň veľkou väčšinou hlasov rozhodol, že v novembri prerokuje návrh poslancov z Mosta-Híd, ktorí chcú zmeniť vzorec na výpočet štátnych penzií sporiteľov. Návrh podporila aj časť opozície. Človek, ktorý celý život robil za priemernú mzdu, stráca asi 13 eur mesačne.

A ten, kto mal plat vo výške 1,5-násobku celoštátneho priemeru, asi 18 eur mesačne. „Pre nesprávne nastavený vzorec sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť,“ tvrdí podpredseda Mosta-Híd, štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Dôchodok zo Sociálnej poisťovne sa sporiteľovi kráti preto, že časť jeho odvodov smeruje do súkromnej spoločnosti. Napriek tomu výška jeho penzie z prvého piliera nezodpovedá tomu, čo štátu odviedol. „Ide teda o návrh, z ktorého by profitovalo všetkých 1,5 milióna sporiteľov,“ reaguje predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov. V súčasnosti má druhý pilier vyše 1,5 milióna Slovákov.

Ako to je

● dôchodok sporiteľa pochádza z dvoch zdrojov - zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) a z dôchodkovej správcovskej spoločnosti (II. pilier)

● za obdobie v II. pilieri sa penzia z I. piliera zníži o určitú sumu

● napr. za tento rok sa štátny dôchodok kráti o 19/72, teda o 26,39 %

Ako to má byť

návrh zákona predpokladá zmiernenie krátenia

napr. za tento rok by sa dôchodok z I. piliera znížil o iba 19/91, čo predstavuje 20,88 %

týkalo by sa to nielen nových penzií, ale aj takých, ktoré Sociálna poisťovňa priznala do 31. 12. 2019

prepočítala by ich a o nových sumách by rozhodla do 30. 6. 2020

Príklad

● sporiteľ odpracoval 42 rokov a počas kariéry zarábal priemernú mzdu

● Sociálna poisťovňa mu priznala dôchodok vo výške 430 €

● keby sa krátenie zmiernilo, polepšil by si asi o 13 € mesačne (156 € ročne)

Každý spotrebiteľ by tým získal

Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva ADSS

Na problém nespravodlivého krátenia dôchodkov z prvého piliera upozorňujeme už dlhšiu dobu, preto vítame snahy o úpravu tohto mechanizmu. Ide teda o návrh, z ktorého by profitovalo všetkých 1,5 milióna sporiteľov.

Odvody do II. piliera vzrastú

Povinný príspevok sporiteľa sa každý rok zvyšuje o 0,25 %. Budúci rok bude tvoriť 5 % z jeho hrubej mzdy alebo iného vymeriavacieho základu. Odvody do I. a do II. piliera vždy v súčte dosahujú 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.