Unikátna výstava na Slovensku: Krypta pradedka slávnej Audrey Hepburn láka turistov

Nález, ktorý v malej dedinke nemá obdoby! Obec Kovarce neďaleko Topoľčian je známa najmä tým, že práve v nej kedysi bývali predkovia filmovej hviezdy Audrey Hepburn († 63).

Keď však pri obnove statiky tamojšieho kostola pred pár rokmi objavili pozostatky jej pradedka, mnohým padla sánka.

Anton Wels († 46) je odnedávna vystavený v krypte, súčasťou ktorej je aj expozícia približujúca obidve významné osobnosti. O slovenských koreňoch oscarovej herečky Audrey Hepburn sa vie už dlhšie. Módna ikona je doteraz považovaná za jednu z najkrajších žien, aké kedy žili. Za svoju prvú hlavnú postavu vo filme Prázdniny v Ríme dostala Oscara, no najviac sa preslávila vďaka filmu Raňajky u Tiffanyho.

Obyvatelia Kovariec vedeli aj o tom, že v dedine je pochovaný aj herečkin pradedo Anton Wels, presnú polohu hrobu však nepoznali. „Vedeli sme, že je to pri barokovom Kostole sv. Mikuláša. Ale nevedeli sme, kde sa presne nachádza, hrob bol zasypaný. V roku 2016 sme kvôli obnove statiky kostola a rekonštrukcii kúrenia narazili na hrob,“ vysvetľuje starosta obce Andrej Čopík. Vtedy už tušili, o koho ide.

„Pozostatky putovali do Antropologického kriminalistického ústavu v Bratislave na expertízu a pracovali na nich aj reštaurátori,“ dodáva starosta s tým, že archeologický výskum trval dva roky. Vďaka tomu sa teraz vie viac o vývoji kostola a jeho okolia od stredoveku až do 19. storočia.

Po stopách zámožného pradeda

Pradedko slávnej herečky Anton veľmi ovplyvnil život miestnej komunity. Narodil sa pred 189 rokmi a na Slovensko prišiel kvôli podnikaniu. V dedine postavil v roku 1864 spolu so spoločníkom Pavlom Wehlemom cukrovar, v ktorom zamestnávali asi 300 ľudí. Rodina žila v miestnom kaštieli a práve tu sa narodila herečkina babička Anna Wels. V tých časoch predkovia Audrey boli zrejme najbohatšou rodinou v obci.

Cukrovar začal upadať, keď Anton Wels ochorel. Vraví sa, že sa to stalo, keď mu do rieky spadli jeho zlaté hodinky a on ich tam hľadal. V dôsledku toho prechladol a zakrátko skonal. V knihe úmrtí je však uvedené, že zomrel na vodnatieľku. V roku 1873 fabrika vyhorela a rodina sa z Kovariec presťahovala do Viedne. Všetci Welsovci sa potom rozpŕchli takmer po celom svete. V kaštieli, kde rodina bývala, je momentálne ústav, ostatné budovy sa nezachovali.

Dnes sa obec pýši malou expozíciou. V krypte Antona Welsa sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z jeho života, ale aj zo života jeho pravnučky. Archeologické artefakty zas dokumentujú osídlenie Kovariec. „Otvorili sme to 15. septembra. Ešte celkom nie je doriešené sprístupnenie, treba volať na obecný úrad, lebo krypta je zamknutá. Ale všetko postupne doladíme, aj navigačné tabule,“ ubezpečuje starosta. Priestoru, samozrejme, dominuje zrekonštruovaná pôvodná presklená rakva, v ktorej spočívajú kostrové pozostatky pradedka Audrey Hepburn.