Nová slovenská jednotka Paulína Fialková: Konečne chcem byť na bedni najvyššie!

Je pripravená. Už o pár týždňov začína nová biatlonová sezóna, do ktorej vhupne Paulína Fialková (27) v novej úlohe. Po tom, čo kariéru ukončila Nasťa Kuzminová (35), čaká sa od nej, že bude ťahúňom tímu. Novou slovenskou jednotkou.

To si rodáčka z Brezna uvedomila. Tomu prispôsobila nielen tréningový prídel, ale aj ďalšie povinnosti, medzi ktorými nesmie chýbať ani stretnutie s priaznivcami. Jedno absolvovala v nedeľu v banskobystrickom obchodnom centre, kde svoje plány na novú sezónu zhrnula do vety: „Konečne chcem byť na bedni najvyššie!“

Po šiestich priečkach na pódiu naozaj veľmi túži vystúpiť konečne na tú najvyššiu. Paulína má za sebou sústredenie v Ramsau v Rakúsku a pred začiatkom sezóny ju čaká ešte posledné. „Ešte mám skoro mesiac do začiatku sezóny, takže forma sa začne ladiť v podstate až teraz. Ešte máme jedno veľmi dôležité sústredenie vo Švajčiarsku, na ktoré odchádzame vo štvrtok. Zatiaľ ide všetko podľa toho, čo sme si naplánovali,“ povedala rodáčka z Brezna, ktorá prípadné zmeny zaradí až po prvom kole nového ročníka Svetového pohára.

Všetko pre výhry

V tom by sa po spomínaných šiestich umiestneniach na bedni chcela postaviť na to najvyššie miesto. „Ciele pred sezónou sú tie najvyššie. Keď som už bola šiesta žena sveta, tak musím mať, prirodzene, od seba tie najvyššie očakávania. Celá moja vnútorná motivácia a aj celého tímu spočíva v tom, aby som sa konečne postavila aj na ten najvyšší stupienok. Urobili sme všetko pre to, a po prvom kole svetového pohára uvidíme, čo treba ešte zmeniť do majstrovstiev sveta,“ vyznala sa jedna z najkrajších slovenských športovkýň.

Poliaci si dobre vybrali

V Banskej Bystrici sa priaznivcom pochválila aj tým, že sa stala tvárou poľskej značky 4F, ktorá už niekoľko sezón oblieka slovenský biatlon a oblečie aj výpravu Slovenska na OH 2020 v Tokiu. Biatlonistka sa vždy teší na stretnutie so svojimi fanúšikmi. „Keďže sme väčšinou v zahraničí, takýchto príležitostí nemám veľa. Ale uvedomujem si, že fanúšikovia sú, či už chceme, alebo nechceme, súčasťou športu. Rada sa s tými svojimi stretávam, aby videli, že som reálna a živá ako každý iný človek. Aspoň takto im chcem ich podporu vrátiť,“ dodáva Paulína, ktorá predviedla nielen svoju postavu, ale aj zmenenú pažbu na puške. Podľa jej slov je to kópia jej starej pažby, avšak s miernymi úpravami a vychytávkami a vraj sa s ňou doslova vyhrali.

Toto čaká Paulínu

 Svetový pohár 2019/2020 začne 30. novembra 2019 vo švédskom Östersunde a skončí 22. marca 2020 v nórskom Holmenkollene

 MS v talianskej Anterselve 13. – 23. februára 2020