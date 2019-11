Albert Rusnák má na Chorvátov tajný recept: Asi si znovu vykĺbim prst!

Na reprezentačný zápas roka s Chorvátskom(16. 11.) sa pripravuje v metropole východu. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák (25) po skončení sezóny v americkej MLS ladí formu v druholigovom klube FC Košice.

V novembrovom vrchole kvalifikácie o postup na ME 2020 totiž pôjde o všetko. Rusnák má navyše na vicemajstrov sveta tajný recept.

Rusnák zažil po roku opäť pocit sklamania v play-off zámorskej Major League Soccer (MLS). Jeho tím Real Salt Lake rovnako ako vlani stroskotal vo štvrťfinále vyraďovacej časti. V minulej sezóne neuspel v dvojzápase s Kansas City a tentoraz ho zastavil klub Seattle Sounders, ktorý triumfoval na vlastnom trávniku 2:0.

Chuť si môže v závere roka napraviť v najcennejšom drese. Rusnák by nemal chýbať v najbližšej nominácii reprezentačného trénera Pavla Hapala na novembrové kvalifikačné zápasy proti Chorvátsku a Azerbajdžanu v boji o postup na ME 2020. V aktuálnej kvalifikácii zasiahol do všetkých šiestich duelov a vždy figuroval v základnej zostave. Tvorivý stredopoliar odohral v seniorskom národnom tíme zatiaľ 23 zápasov s bilanciou päť gólov a päť asistencií.

„Najideálnejší scenár by bol, keby sme zvládli duel s Chorvátskom a mali by sme tak pred posledným zápasom s Azerbajdžanom všetko vo vlastných rukách. Osobne sa na to veľmi teším, veď predsa pôjde o všetko,“ povedal Rusnák, ktorý má na futbalových vicemajstrov sveta tajný recept. V apríli si totiž v zápase proti Cincinnati vykĺbil prst na ruke, napriek tomu však strelil dva góly. „Asi si ho budem musieť vykĺbiť aj pred zápasom s Chorvátskom,“ smial sa Rusnák.