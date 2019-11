Všeliek, ktorý poznali už naše prastaré matere: Pozor, zázvor môže aj uškodiť

Osvedčený pomocník proti prechladnutiu a chrípke! Zázvorový čaj by si však mnohí ľudia mali odoprieť.

Koreň ďumbieru lekárskeho vie totižto nielen pomôcť, ale pri nesprávnom dávkovaní či niektorých diagnózach môže aj ublížiť. Koľko ho konzumovať, na čo všetko je prospešný a čo si z neho pripraviť?

Zázrak z Ázie

Ďumbier lekársky, ako znie jeho slovenský názov, je tropická trávovitá trvalka, ktorá pochádza z juhovýchodnej Ázie. Ako koreninu a na liečebné účely ho používali už naši predkovia v staroveku. Do Európy sa dostal počas 1. storočia nášho letopočtu, keď Rimania obchodovali s Indiou. Väčšiu slávu zázvoru dodal až moreplavec Marco Polo, ktorý ho sem vozil z Ázie. A veruže to bola vzácna komodita. V stredoveku bola cena za pol kila zázvoru približne rovnaká ako cena za jednu ovcu! V ľudovom lekárstve ho často využívali aj naše staré matere, ktoré na jeho liečivé účinky nedali dopustiť.

Dnes je najväčším producentom zázvoru India, no bez problémov si ho dokážeme vypestovať aj v našich končinách. „Zázvor si môžete vypestovať aj doma v črepníku. Na zimu ho však musíte schovať, aby nezmrzol. Poznáme asi šesť druhov zázvoru a najkvalitnejší je z Jamajky. Účinnou látkou zázvoru je silica, obsahujúca seskviterpén a alfa a beta zingiberín, to sú látky, ktoré dodávajú zázvoru jeho typickú vôňu,“ hovorí bylinkárka Anna Kopáčová, ktorá tento liečivý koreň pri svojej práci často využíva.

Zázvor uvoľňuje teplo. Vďaka nemu sa zlepší prekrvenie rúk a nôh a celé telo sa príjemne prehreje. Jeho hrejivý účinok oceníme najmä v čaji, po ktorom siahame pri nachladnutí. „Záz­vor sa najviac používa v prevencii a počas liečby nádchy a chrípky, pretože bráni množeniu baktérií a vírusov,“ prezrádza odborníčka na výživu Katarína Skybová z Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy Kompliment. „Znižuje hladinu cholesterolu tým, že tlmí jeho vstrebávanie, zabraňuje oxidácii LDL cholesterolu a chráni cievny endotel. Má aj protirakovinové účinky, v hrubom čreve zastavuje rast rakovinových buniek,“ dodáva.

Zázvor je dobré piť aj preventívne, pretože posilňuje imunitu. „Okrem pri nachladnutí, chrípke, kašli či zápale hrdla sa zázvor používa ako hrejivý prostriedok na podporu trávenia a na zlepšenie chuti do jedla. Výborne účinkuje aj pri nevoľnosti a kinetóze, pretože podporuje tvorbu slín a žalúdočných štiav. Pitie zázvorového čaju si nájde svoje využitie aj pri očnom zákale a ochoreniach pečene.posilňuje imunitu a pamäť,“ vysvetľuje Kopáčová a pokračuje. „Zázvor obsahuje éterický olej, ktorý utlmuje centrá nervovej sústavy. Ja pridávam zázvor aj do slepačej a kuracej polievky,“ prezrádza tajný tip bylinkárka.

So zázvorom opatrne

Keďže zázvor prehrieva telo a prekrvuje cievy, nie je vhodný pre všetkých. „Zázvorový čaj a sirup by nemali užívať tehotné ženy. Zázvor pôsobí na cievny systém ako varič, vysoké prekrvenie môže vyvolať u niektorých žien krvácanie, potrat či predčasný pôrod! Naopak, tvrdé keksíky zázvorníky, môžu tehotným ženám pomôcť pri nevoľnostiach. Keksík má iný chemický vzorec ako čaj či sirup, preto nie je pre tehotnú nebezpečný,“ radí bylinkárka Kopáčová a dodáva. „Čaj pite maximálne počas 14 dní, potom si dajte týždeň pauzu.“

Opatrní by mali byť aj diabetici a ľudia s problematickým zrážaním krvi. „Zázvor sa nemá užívať nalačno, lebo môže, naopak, spôsobiť tráviace ťažkosti, hlavne pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch,“ radí Skybová. Aj pri zázvore platí heslo - všetko s mierou. „Pri príprave čaju by sme nemali prekročiť dávku čerstvého zázvoru štyri gramy a sušeného jeden gram. Pri vyšších dávkach nad päť gramov sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti a hnačky,“ upozorňuje odborníčka na výživu.

Na nafúknuté brucho Otvoriť galériu Na nafúknuté brucho. Zdroj: istock Ak trpíte plynatosťou, užívajte zázvor v malých dávkach 1 g 2-krát denne či už pridávaním do stravy ako koreninu, alebo užite na špic noža zomletého zázvoru 2x denne.

Šalát na imunitu Otvoriť galériu Šalát na imunitu. Zdroj: istock Približne 30 g zázvoru postrúhajte spolu s 3 jablkami, pridajte 1 PL medu. Zmes odložte do chladničky a každý deň zjedzte 2 PL. Vystačí približne na 5 dní.

Olej na boľavé svaly Otvoriť galériu Olej na boľavé svaly. Zdroj: istock Do 7 dl zaváraninového pohára dajte asi 100 g očisteného nastrúhaného zázvoru a zalejte až po vrch olivovým olejom. Dobre uzavrite. Nechajte týždeň odstáť, občas pretraste. Potom preceďte cez gázu a masážny olej je hotový. Používa sa na prekrvenie končatín, ciev, pri reumatických bolestiach, pri bolestiach svalov a kĺbov, pretože má protizápalové a analgetické účinky.

Obklady na opuchy Otvoriť galériu Obklady na opuchy. Zdroj: istock Usušený, pomletý zázvor - cca 3 ČL zalejte 1 PL vriacej vody. Pridajte 1 ČL kuchynského oleja, dobre zamiešajte, potrite na gázu a priložte na postihnuté miesto. Nechajte pôsobiť polhodinku, potom obklad dajte dolu a už nevychádzajte von. Preto si tento obklad robte večer.