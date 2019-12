Sexuológ Radim Uzel: Sex je dar pre toho druhého, spermia je odpadový produkt

O sexe vie všetko! Nielen z vlastnej skúsenosti, ale o svoje životné poznatky sa s ním podelili už tisícky žien a mužov. Český sexuológ Radim Uzel je nielen naslovovzatý odborník, ale aj skvelý rečník. Jeho najnovšie prednáškové turné má názov Ekonómia sexu.

„Manželský zväzok je predovšetkým ekonomická záležitosť. Láska sa už berie akosi automaticky - buď príde, alebo nepríde, ale tá ekonómia musí fungovať vždy!“ vraví Uzel. Čo nám prezradil v rozhovore?

Sexuológ Radim Uzel (79) Otvoriť galériu PÁN SEXUOLÓG: Radim Uzel vie zábavne rozprávať aj o takej vážnej téme, ako je pohlavný život. Zdroj: showpix Ste gynekológom, pôrodníkom, sexuológom. Radíte nešťastným párom, ako si vylepšiť sexuálny život. Dokáže vás za tých 55 rokov praxe ešte niečo prekvapiť?

Nechcem, aby to vyzeralo, že sa veľmi chválim a že som to, čomu sa u nás v Česku hovorí „samožer“. Ale mňa už neprekvapí vôbec nič. Mojím obľúbeným mottom je, že nič ľudské mi nie je cudzie... Okrem toho, že na svojich prednáškach zo seba robím ľudového rozprávača a príležitostného estrádneho umelca, pôsobím aj ako súdny znalec v odbore lekárskej sexuológie, gynekológie a pôrodníctva. V rámci tejto práce mám plný stôl „prúserov“, takže skutočne som zvyknutý na všetko.

Príroda bola nespravodlivá a nadelila mužom a ženám odlišnú úroveň sexuálneho libida. Vaša obľúbená citovaná veta znie, že kým žena môže vždy, muž len sporadicky. Ako najčastejšie riešite tento problém vo svojej ordinácii?

Libido sa jednak mení v priebehu života a na druhej strane každý človek nadobudol do kolísky inú úroveň sexuálnej vzrušivosti. Takže budete celoživotne buď sexuálne frigidní alebo nesmierne vášniví. Zvyknú sa používať prívlastky ako nymfománia alebo satyriáza, čo nie je žiadna choroba, len vyššia sexuálna angažovanosť a vyšší stupeň libida. Je veľmi dobré, keď sa nájdu dvaja ľudia, ktorí sú v tomto na rovnakej vlnovej dĺžke. Ale nedeje sa to vždy. A tento večný problém sa ťahá celým mojím poradenstvom. Jeden vždy chce a druhý nie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vychádzam zo slávnych zásad svojho priateľa, učiteľa a guru nášho odboru pána doktora Miroslava Plzáka. Vždy mi radil - uč ľudí to, čomu sa hovorí sex agreement (sexuálna dohoda, red. poz.). Čiže jeden pridá, druhý uberie. V poradenstve však vieme, že jednoduchšie sa uberá, ako pridáva, to je logické, ale vždy sa tí dvaja musia zhodnúť. Nedávno sa ma jedna žena pýtala, čo má robiť, keď jej manžel chce mať pohlavný styk každý deň a ona len raz za mesiac?

Treba si vziať ceruzku a papier, spočítať priemer a vychádza to na dvakrát týždenne. Niekto jednoducho musí pridať a urobiť tomu druhému radosť. V takomto prípade odporúčam pravidelný sexuálny rozvrh – streda, sobota. S pribúdajúcimi rokmi sa osvedčila streda. Keď sa vek ešte viac nachýli, každá druhá streda a nakoniec trebárs Popolcová streda. (Smiech)

Dokáže fungovať a akú životnosť má vzťah alfa samice a menej náruživého partnera?

Človek si dokáže svoju sexuálnu aktivitu regulovať a veľakrát aj odoprieť, eventuálne zvoliť náhradný program v podobe onanie alebo použití erotickej sanitárnej pomôcky. A to i pri úplnej absencii druhého partnera. Keď robievam semináre a besedy v domovoch dôchodcov, je to tam hotový babinec. V Českej republike totiž na jedného vdovca pripadá sedem vdov. V takom pomere je jasné, že to tí dedkovia nestíhajú, preto tamojším dôchodkyniam odporúčam vibrátor. Často si však babky sťažujú, že hoci vibrátor nahradí muža, trávnik v záhrade im nepokosí. (Smiech)

Aký majú sexuálny život Česi a Slováci? Poznačil nás spoločný život? Čo nás spája a čo rozdeľuje?

Mám o tom k dispozícii niekoľko serióznych výskumov, ale musím povedať, že tých spoločných 70 rokov vyrylo hlbokú brázdu v našom živote v tom smere, že sme úplne rovnakí. Špecifikom týchto výskumov však je, že ľudia zvyknú dosť kecať. A všetky štatistiky vychádzajú predovšetkým zo subjektívnych výpovedí.

Každý človek sa v dotazníkoch snaží byť takým, akým by chcel byť, než akým v skutočnosti je. A to sa týka frekvencie pohlavných stykov, počtu orgazmov i sexuálnych partnerov. Prečo si myslíte, že ženy na Slovensku, ale aj v Česku majú omnoho menej sexuálnych partnerov než muži? Pochopiteľne preto, že kým ženy si uberajú, muži si tie čísla pridávajú!

Po čom túžia ženy?

Žena túži predovšetkým po tom, aby bol muž zdravý a aby mal to, čomu sa hovorí, prístup k zdrojom. V dávnoveku to bolo napríklad najlepšie sústo z mamuta, ktoré chlap pritiahol do jaskyne. V súčasnosti sa tomu hovorí bankové konto a od toho sa odvíja aj sex. Jeden americký výskum dokonca hovorí, že kvalita orgazmu ženy je priamoúmerná výške čistého mesačného príjmu partnera.

Niektoré ženy potom volia takzvanú zmiešanú reprodukčnú stratégiu. To znamená, že ak v jednom mužovi nenájdu toho zdravého aj bohatého chlapa, tak si to rozdelia. Veľmi často si za manžela vezmú toho bohatého a dieťa splodia s tým zdravým. To sú prípady manželiek milionárov a bankárov, ktoré otehotnejú s bodyguardom alebo s golfovým trénerom. Takých prípadov je viac, ako by ste si mysleli. Odborne sa tomu hovorí zmiešaná reprodukčná stratégia.

A čo očakávajú muži od žien?

Muži túžia po čo najväčšom rozšírení ich genetického materiálu. To znamená zanechať svoje semeno na čo najväčšom počte miest. Žena viac ako 12 až 13 detí v živote neporodí, zatiaľ čo muž môže mať aj tisíc potomkov, ale na to potrebuje viac žien. Z toho sa odvíja pomerne vyššia tendencia mužov k nevere a promiskuite ako u žien.

Žena musí starostlivo zvážiť, koho pripustí k reprodukcii, jej vajíčko je vzácne. Kým žena vyprodukuje za svoj život okolo 200 vajíčok, muž pri každej ejakulácii desiatky miliónov spermií. A to je neporovnateľné. Zatiaľ čo ženské vajíčko je vzácny biologický materiál, spermia je odpadový produkt. Vo viacerých spoločnostiach sveta existuje mnohoženstvo, ale mnohomužstvo nenájdete nikde. V tomto rovnosť nikdy nebude.

V súčasnosti si ľudia zakladajú rodiny oveľa neskôr ako generácie ich rodičov za socializmu. Ak bol vtedy tridsiatnik slobodný, pozerali sa na neho cez prsty. Dnes si mnohí tridsiatnici povedia, že majú čas a načo si hľadať vzťah, keď im vystačí porno. Nie je to choré?

Dnes mládež dospieva pomerne skôr, ale začiatok ich pohlavného života je stále rovnaký ako u generácií pred nimi. Mnohí ľudia tvrdia, že mládež dnes začína pohlavne žiť skôr, no nie je to pravda. Začiatok pohlavného života je u nás už po dve generácie stále rovnaký, čiže medzi 16. a 17. rokom. Zato rodičovstvo sa posunulo najmenej o štyri až päť rokov. Tu sa otvárajú pomyselné nožničky, kedy je potrebný sexuálny styk bez toho, aby prišlo k otehotneniu.

Mnohí rodičia sa často pred svojimi deťmi hanbia a téma sex je doma tabu. Kedy a ako je vhodné začať sa s deťmi prvýkrát rozprávať o sexe? A nie je to dnes už vlastne aj zbytočné?

Sexuálna výchova predškolského veku by mala deti ochrániť pred sexuálnym zneužívaním. Mala by deťom vysvetliť, že chlapci to majú trochu iné ako dievčatá a ako to vyzerá. Už v materskej škôlke si deti prezerajú prirodzenia. Nie je to hra na doktora, je to detská zvedavosť. Situácia sa však mení, najmä pri používaní internetu. To za našej mladosti nebolo.

Dnes mladí ľudia väčšinu svojich sexuálnych skúseností získavajú práve na internete. Hoci prináša obrovské množstvo informácií, v rovnakom pomere tam však nájdeme aj dezinformácie. Práve sexuálna výchova v škole s koordináciou s rodičmi by mali deti a mládež správne usmerniť a pravdivo im vysvetliť základné princípy reprodukčnej medicíny úmerne ich veku. Rodinná a školská sexuálna výchova by mali byť vo vzájomnom súlade a nejsť proti sebe.

Ako ste základy sexuálnej výchovy vysvetlili vlastnej dcére kedysi vy?

Moja dcéra dopadla najhoršie. Trochu som to podcenil. Jednak človek máva voči vlastným deťom trochu ostych, lebo na túto tému sa mi oveľa lepšie hovorí s cudzími ľuďmi ako s vlastnou rodinou. A tak sa dcéra všetko o základoch reprodukčnej medicíny, súlože, oplodnení a o pôrode dozvedela od svojej spolužiačky, Rómky Vandriakovej v šiestej triede.

Jedného dňa pribehla domov, oči mala vyvalené ako hojdací kôň a pýtala sa ma, či to je pravda. Áno, Vandriaková mala v tomto prípade pravdu. Disponovala skúsenosťou z domova. Bola svedkom toho, ako rodičia súložia, ako maminka rodila a všetko deťom v škole povedala. Vandriakovej sexuálna výchova bola teda oveľa kvalitnejšia ako tá moja!

Ako majú rodičia zareagovať, keď pristihnú svoje dieťa predškolského veku onanovať?

Onania detí predškolského veku bola kedysi čosi neslýchané. V súčasnosti hovoríme, že je to úplne normálne, len dieťa by malo byť poučené, že je to individuálna súkromná záležitosť a nerobí sa na verejnosti. Čiže dieťaťu treba povedať: nie tu a teraz, bež do izbičky a s prirodzením sa môžeš pohrať až večer pod perinou. Aspoň dá rodičom pokoj, aby mohli súložiť. (Smiech). Najhoršie, čo môže rodič urobiť, je, ak dieťa počas onanovania zahriakne a udrie po ruke.

Na záver, aký je váš recept na harmonický partnerský a sexuálny život?

Snažte sa robiť radosť najmä tomu druhému. Potlačte v sebe vlastné sebectvo. Pohlavný styk, erotika a intímne súžitie by malo byť skôr darom pre partnera alebo partnerku a ja sa na tom len tak zveziem. Pekne sa to povie, ťažšie urobí, ale inak to nejde. To je jediná rada pre všetky vekové skupiny. Snažte sa vychádzať z pocitov a potrieb toho druhého.