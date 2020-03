Gitarista Jimi Cimbala ukrýva v dome netradičné kusy: To, čo má v obývačke, by chcel každý

Rocker telom a dušou Jimi Cimbala (41) patrí k najlepším slovenským gitaristom. Hral už s Karlom Gottom († 80), Lucie Bílou (53) a dokonca aj so svetoznámou Suzie Quatro (69).

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

V Seredi, kde býva, má 37 gitár a špičkovo vybavené štúdio, kde nahrávajú tí najznámejší slovenskí interpreti.

Na gitare začal hrať ako 6-ročný. „Nikdy som nechodil do ľudovej školy, ale na súkromné hodiny, lebo moji rodičia hneď rozpoznali, že mi to ide inak. Najlepšou školou boli samozrejme koncerty, ale aj odpozerávanie od iných gitaristov,“ začína svoje rozprávanie gitarový mág, ktorý má doma 37 gitár. „Nikdy som ich ale nevidel pokope, lebo vždy bola nejaká na údržbe, požičaná alebo v servise,“ smeje sa.

Doma má štúdio Otvoriť galériu V špičkovom štúdiu nahrávajú tí najznámejší interpreti. Zdroj: Tibor Géci Jimi je síce rodený Nitran, ale do Serede, kde teraz žije s priateľkou Lindou (34) a dvomi deťmi - dcérkou Ester (1,8 mes.) a synčekom Martinom (2 mes.) - sa presťahoval s rodičmi v roku 1994. „Neskôr som si tu našiel priateľku, založil rodinu aj biznis. „ V dvojpodlažnom dome v širšom centre býva od roku 2013. „Je to veľmi tichá zóna, cez ulicu je amfiteáter, kde vystupujú zopár rokov veľké svetové hviezdy a oproti máme krásny park,“ vymenúva benefity bývania. Jimi okrem toho, že sa venuje hre na gitare, má na spodnom podlaží vlastné štúdio, v ktorom nahrávajú všetci špičkoví speváci a kapely.

„Mať prácu doma má samozrejme svoje výhody aj nevýhody. Keď dostanem o tretej ráno nápad, tak môžem zísť dole a dostať ho do takej podoby, že je to hneď poloprofesionálna nahrávka. Na druhej strane sa často pristihnem pri tom, že mám pocit, akoby som bol stále v práci, neviem sa odosobniť.“ Nepočuje na poschodí hudbu, keď mu v štúdiu nahráva pesničku nejaký interpret? „Nie, máme to super odhlučnené, je tu niekoľko zvukotesných vrstiev, ktoré zvuk nepustia von.“

Obývačka s barom Otvoriť galériu Gitarista Jimi Cimbala sa mení na barmana. Zdroj: Tibor Géci Na hornom poschodí je rozľahlý byt. Rodina trávi najviac času vo veľkej obývačke. „Musím priznať, že nemáme televízor a zistili sme, že sa nám bez neho žije veľmi dobre. Máme na seba viac času, venujeme sa deťom, takže nám zatiaľ vôbec nechýba,“ vysvetľuje Jimi. Zariadenie a farebnosť bytu - s výnimkou kuchyne - navrhoval hudobník sám.

„Taký základný štýl sme si ujasnili spolu s Lindou, ale detaily, farbu a materiál som vyberal sám. Linda tomu samozrejme dala razítko, aby to nebolo niečo, kde by sa necítila dobre. Ja som vymyslel, ona schvaľovala. V prvom rade som chcel, aby to nebolo niečo veľmi farebné, lebo potom môžete veľmi výrazne pracovať s interiérom. Pozeral som pre inšpiráciu veľa časopisov o dizajne alebo internet.“

„Je to Lindino kráľovstvo, ja varím veľmi výnimočne. V živote som mal veľmi veľké šťastie na ženy, ktoré naozaj perfektne varili, či už to bola moja mamina, Linda alebo jej mama. Naozaj mi od nich chutí všetko,“ chváli Jimi. K obývačke patrí aj bar s kamenným obkladom. „Chceli sme sa sem nasťahovať čo najskôr, tak nám na začiatku slúžil ako provizórna kuchyňa, kým bola hotová tá skutočná, aby bola presne podľa našich predstáv. Na druhej strane, muzikantská rodina má stále doma veľkú spoločnosť, takže tu pokojne môžeme robiť miešané drinky.“

Čierna spálňa

V dome nechýba ani hosťovská izba. „Často máme návštevy. Chodia k nám kamaráti z kapely alebo rodičia, ktorí môžu aj prespať. Nad posteľou je upevnený záves. Dlho som hľadal, čo by ho držalo, a bol to veľký problém. Nakoniec som priamo tu v meste našiel umeleckého kováča, ktorý nám urobil železnú konzolu a dostali sme ju od neho ako dar do nového domu.“

S mladou rodinkou žije aj psia sučka Laky. „hovorí Jimi, ktorý sa podľa vlastných slov najviac vybláznil na kúpeľni. „Som obrovským milovníkom RGB svetiel, ktorých tu je veľmi veľa a ich farbou si človek môže meniť atmosféru, na akú chce.“

Keď dizajnoval detskú izbu pre svoju malú princeznú, dal si veľmi záležať. „Snažil som sa na to pozerať očkami malého dievčatka, čo by sa mu mohlo asi páčiť. Chcel som čistý štýl, lebo si myslím, že to by mohlo fungovať a snáď to ocení, keď bude väčšia. V izbe prevláda biela a šedá s fialovými kontrastnými doplnkami, ktoré tomu dodávajú šmrnc.“

Spálňa je naopak ladená do tmavých tónov.Myslím si, že tam čierna nevadí, pretože by podľa mňa mala byť spálňa tmavá, človek by sa v nej mal upokojiť. Okrem toho sa mi to veľmi páči a je to štýlové. Čo je tiež zaujímavé, je, že máme v spálni krb. Nehorí nejakým veľkým plameňom, ale urobí to perfektnú atmosféru, keď je zima a izba je presvetlená ohňom.“ V Seredi teda našla rodinka svoju oázu pokoja a odsťahovať sa neplánujú ani napriek tomu, že hlava rodiny dochádza často pre pracovné aktivity do Bratislavy. „Toto je môj domov a som tu veľmi šťastný.“